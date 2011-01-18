-KARTAL YUSUF ŞİMŞEK İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Yusuf Şimşek ile yollarını anlaşarak ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, İMKB'ye gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel durum açıklamasında, Yusuf'un sözleşmesini fesih ettiğini duyurdu. Açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Yusuf Şimşek ile aramızdaki mevcut sözleşme, futbolcunun hak ettiği alacaklarından 200 bin liralık kısmının ödenmesi koşuluyla, karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir'' denildi.