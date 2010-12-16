-KARTAL YÜKSEKTEN UÇTU -Beşiktaş: 2 - Rapid Wien: 0 İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu son hafta maçında Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımını 2-0 yendi ve grup maçlarını 13 puanla 2. sırada tamamladı. CSKA Sofya maçında aldığı galibiyetle 2. tura yükselmeyi garantileyen Beşiktaş, Rapid Wien karşısında ilk dakikalarda kontrolü elde bırakmadı. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Quaresma ile rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada etkili olamazken, Rapid Wien ise rakibini az adamla yakalayarak gol aradı. 23. dakikada, rakibiyle çarpışan Zapotocny sakatlanınca yerini Ersan'a bıraktı. Soğuk havada düşük tempoda oynanan karşılaşmada iki takım da topu kontrol edememenin ve organize olamamanın sıkıntısını yaşadı. Genç Ali Kuçik'in acemilikleri dikkati çekerken, Quaresma, Guti ve Tabata gibi usta ayaklar bu oyuncuya destek vermekte zorlandı. Maçın ilk dakikalarında birkaç şut denemesinde bulunan Quaresma, 32. dakikada bu sefer amacına ulaştı ve takımının kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı dışından güzel bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş, ikinci gol için arayışlarda bulunduğu dakikalarda kalesinde üst üste tehlikeler yaşadı. Ancak siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Ernst ile 2. golünü atarak soyunmam odasına 2-0 önde gitti. 15. dakikada Quaresma'nın soldan pasında savunmanın arkasında ceza alanı içinde boş pozisyonda kalan Ali Kuçik'in dokunamadığı top kaleye paralel bir şekilde taca çıktı. 25. dakikada Yasin'in ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Katzer, kötü bir kafa vuruşu yapınca kaleci Cenk meşin yuvarlağa rahat bir şekilde sahip oldu. 32. dakikada Guti'nin sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza yayı önünde önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Quaresma'nın ceza alanı içinde sağ çaprazdan falsolu vuruşunda kaleci Payer topu kontrol edemedi. Ancak pozisyonu takip etmekte ağır kalan Ali Kuçik'in müdahale edemediği meşin yuvarlağa Payer sahip oldu. 42. dakikada Hilbert'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Payer meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 43. dakikada Drazan'ın sağdan ortasında arka direkte seken topu önünde bulan Trimmel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten döndü. Rapid Wienli oyuncuların bir kez daha müdahale ettiği top bu sefer auta çıktı. 45. dakikada Beşiktaş, ikinci kez korner atışından gol buldu. Guti'nin yine sağdan kullandığı korner atışında altıpasta topla buluşan Ernst, meşin yuvarlağı kafayla filelere atarak farkı 2'ye çıkardı ve Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. -İKİNCİ YARI- Rapid Wien ilk yarıda olduğu gibi Beşiktaş savunmasını az adamla yakalayarak gol aramaya çalıştı. Bu anlayışla oynayan ve fazla çıkmayan rakibi karşısında kendi yarı alanında top çevirerek boşluk arayan Beşiktaş, 2-0 üstün oynamanın avantajıyla rahat bir oyun sergiledi. Avusturya ekibinin sert futbolu karşısında özellikle yıldız oyuncular Guti ve Quaresma üst üste faullere maruz kaldı. İkinci yarının ilk 20 dakikasında pozisyon dahi yaşanmadı. Hem Beşiktaş, hem de Rapid Wien kalan 20 dakikada ise önemli pozisyonlar buldular, ancak bunları değerlendiremediler. Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve grup maçlarını galibiyetle tamamladı. 68. dakikada güzel hareketlerle sağdan ceza alanına giren İsmail, topu müsait durumdaki Ernst'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direğin dibinde yatarak kontrol etti. 76. dakikada Katzer'in sağdan yerden ortasında altıpasta boş pozisyonda Suarer, topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere göndererek önemli bir pozisyonu önledi. 77. dakikada Ernst'in ceza alanı içinde sağdan yerden ortasında altıpasın önünde topla buluşan Tabata'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 90. dakikada Guti'nin savunmanın arkasına attığı topu alan Nobre, meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Nobre, kaleciyi geçip yerden vurdu, ancak kaleci Payer, yetişerek meşin yuvarlağı kontrol etti. Beşiktaş, karşılaşmayı ilk yarıda Quaresma ve Ernst ile bulduğu gollerle 2-0 kazandı.