-KARTAL YILDIZLARIYLA TARAFTARININ ÖNÜNDE İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında yarın Bucaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yeni yıldız oyuncuları Simao ve Almeidalı kadrosuyla ilk kez Fiyapı İnönü Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak. Ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapatan, ancak Fernandes, Simao ve Almeida transferleriyle yeni bir heyecan ve hedefle ikinci yarıya girecek olan siyah-beyazlı ekip, yeni yüzüyle çıkacağı ilk maçta Bucaspor'u yenerek hedefleri doğrultusundaki mücadeleye iyi başlamayı hedefliyor. Beşiktaş ile Bucaspor arasındaki karşılaşma Fiyapı İnönü Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Ligtv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Yunus Yıldırım yönetecek. -SIMAO VE ALMEIDA SAHNE ALIYOR- Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Hugo Almeida ile Simao Sabrosa, Bucaspor maçıyla ilk kez İstanbul'da taraftarların önüne çıkacak. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçlarını Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Manisaspor karşısında giyen Almeida ve Simao, Bucaspor mücadelesiyle de Fiyapı İnönü Stadı'nda siftah yapacaklar. Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında transfer edilen Manuel Fernandes ise yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle lisansının çıkarılmasını bekliyor. -ÜÇ SAKAT VAR- Beşiktaş'ta Bucaspor maçı öncesi İbrahim Üzülmez, Nihat Kahveci ve Matteo Ferrari'nin sakatlığı bulunuyor. İbrahim Üzülmez ile Ferrari'nin ilk yarıdan sakatlıkları bulunurken, Nihat ise dünkü idmanda sakatlanmış ve çalışmayı yarıda bırakmıştı. Tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ı sonucu 1 hafta tedavi edileceği açıklandı. -SİVOK DA DÖNÜYOR- Siyah-beyazlı takımın Çek savunma oyuncusu Tomas Sivok da uzun sakatlığının ardından ilk kez Fiyapı İnönü Stadı'na çıkacak. Sezon başında ciddi sakatlık yaşayan ve uzun süreli tedavisi nedeniyle sözleşmesi dondurulan Sivok, sakatlığının geçmesinin ardından takımına dönmüştü. Çek oyuncu, uzun bir süreden sonra Manisaspor maçında forma giyerken, bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atmıştı. -3 OYUNCU SINIRDA- Beşiktaş'ta Bucaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Şu ana dek 3'er sarı kartları bulunan Hilbert, Ersan ve Nobre yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.