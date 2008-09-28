Kartal üzgün, Kaplan mutlu

Kartal kaçamadı: 1 -1 Kartal kaçamadı: 1 -1

Karadeniz fırtınası: 3 - 2 Karadeniz fırtınası: 3 - 2

Yanal: Galibiyeti hak ettik

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğun güçü adaylarından Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.Karşılaşmanın 4. dakikasında Holosko'nun attığı golle öne geçen siyah-beyazlı takım, 57. dakikada Adriano'nun golüne engel olamayınca 1-1'lik beraberliğe razı oldu.Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililer bu galibiyetle haftayı lider kapatmayı garantiledi.