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Spor

Kartal üzgün, Kaplan mutlu

28 Eylül 2008 03:00



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğun güçü adaylarından Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Holosko'nun attığı golle öne geçen siyah-beyazlı takım, 57. dakikada Adriano'nun golüne engel olamayınca 1-1'lik beraberliğe razı oldu. 

arrow Kartal kaçamadı: 1 -1



Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililer bu galibiyetle haftayı lider kapatmayı garantiledi. 


arrow Karadeniz fırtınası: 3 - 2

arrow Yanal: Galibiyeti hak ettik

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