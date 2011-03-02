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Spor

KARTAL TUR MAÇINDA İSTANBUL (A.A)

02 Mart 2011 14:04

-KARTAL TUR MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Beşiktaş ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hüseyin Sabancı yönetecek.  Siyah-beyazlılar, 2 Şubat Çarşamba günü Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada, Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden rakibini Bobo (2), Fernandes (2) ve Quaresma'nın golleriyle 5-0 mağlup etmişti. -MAÇ GÜNÜ GİDİYORLAR- İlk maçta rakibini 5-0 yenerek turu geçmek için çok büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş, Gaziantep'e maç günü gidecek. Siyah-beyazlılar, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e hareket edecek. Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda grupta oynadığı karşılaşmaya da maç günü gitmiş ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

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