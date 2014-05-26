Kartal transferlere başlıyor

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanacak. Başkan Fikret Orman, hafta başında yurt dışına çıkarak listede bulunan futbolcular konusunda görüşmeler yapacak.

Beşiktaş transfer harekatına başlıyor. Hafta sonu gerçekleşen mali genel kurulda mali ve idari olarak ibra edilen yönetim kurulu, bu hafta transfer çalışmalarına yoğunlaşacak.

Başkan Orman'ın bizzat yer alacağı görüşmelerde ilk olarak Gökhan Töre'nin bonservis bedeli için Rubin Kazan ile masaya oturulacak. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Gökhan'ın satın alma opsiyonu siyah beyazlı kulüpte bulunuyor. Ancak sözleşmesindeki 7.5 milyon euro'luk rakam yönetimi düşündürüyor. Başkan Orman bu bedeli 4 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışacak. Rubin Kazan ile anlaşmanın sağlanması halinde Gökhan ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlıyor.

Fikret Orman bir süredir adı Beşiktaş ile alınan Demba Ba için de Chelsea ile temasa geçecek. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Demba Ba için Chelsea'nin bonservis bedeli konusunda indirime gitmesi istenecek.

Başkan Orman 4 gün sürmesi beklenen görüşmelerin ardından İstanbul'a dönecek ve yönetim kurulu ile yapacağı toplantının ardından resmi adımları atacak.