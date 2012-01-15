Kartal, Timsah avladı!

T24

'Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'



Ertuğrul Sağlam: Pozisyonları değerlendiremedik



Hakem kararları





Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde ağırladığı Bursaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 7. dakikada Almeida, 38. dakikada Edu ve 83. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Batalla'nın 36. dakikada attığı gol ise konuk ekip için yeterli olmadı.Bu sezon 11. galibiyetini elde eden Kartal, puanını 39'a yükseltti. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Bursaspor ise 25 puanda kaldı.Carvalhal, karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, Bursaspor'un son dönemi iyi geçirerek karşılarına çıktığını belirterek, ''İyi bir maç oldu. Bursaspor çok iyi bir takım. Bugün takım olgusunu sahada gösterdiğimiz için maçı kazandık. Rakibi iyi çalışmıştık. Maça iyi başladık. Topu rakibin baskı bölgesinin dışında çevirdik. Ofans hattımız da agresifti. Zor bir rakibe karşı, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandıTaraftarlara teşekkür eden Carvalhal, ''Bizi büyük bir destek verdiler. Ayrıca KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lefter Küçükandonyadis ile kayakçı Aslı Nemutlu için üzüntülerimi göndermek istiyorum'' diye konuştu.Karşılaşmanın 45. dakikasında Sestak'ın kafa vuruşunda Rüştü'nün tuttuğu topu çizginin içinde mi kontrol ettiği sorusuna Portekizli teknik adam, ''Hakem kararları ile ilgili yorum yapmadım, şimdi de yapmayacağım'' yanıtını verdi.Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş karşısında çok pozisyona girmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptıklarını ve Beşiktaş karşısında da bu çıkışlarını sürdürmek amacında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:''Rakibimiz iyi bir kadroya sahip. Maalesef oyunun başında bireysel hatadan bir gol yedik. Sonra maçı dengeledik. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Pozisyon üretmeye çalıştık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve istemediğimiz şekilde mağlup olduk. Maçın skorunun bu olmaması gerekiyordu. Birçok pozisyonumuz vardı.''Genel anlamda oyuncularının maçı çevirme istekleri ve mücadelelerinden memnun olduğunu kaydeden Sağlam, hakem hatalarından yakındı.İlk yarının sonlarına doğru Sestak'ın kafa şutuyla ilgili yorum yapan Sağlam, şöyle devam etti:''Rüştü'nün topu tuttuktan sonra içeriye çekmesi çok net şekilde çizginin içinde görülüyor. Ayrıca İsmail'in ikinci sarı kartla oyun dışında kalması gerekiyordu. Stepanov'un ceza alanı içinde düşürülmesi var. Hakem kötü niyetli demek istemiyorum ama bazı pozisyonları kaçırdı. Sonuçta Beşiktaş kazandı, tebrik ediyorum. Bizim bireysel hataları aza indirmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama hayat devam ediyor, cumartesi günü oynayacağımız maça bakıyoruz.''Sağlam, şampiyon olduktan sonra takımın performansında düşüş yaşandığı yorumu üzerine, ''Şampiyon olduktan sonra geçen sezonu 3. bitirdik. Bu bütçelerle bir Anadolu takımının şampiyon olup, ertesi sene 3. olması önemli bir olaydır. Geçmişe baktığımızda şampiyon olan takımların sonrasında rehavete kapılıp, sonraki yıl gerilere gittiğini görüyoruz. Bu sene şanssız geçirdiğimiz ilk yarıdan sonra ikinci yarıya iyi başlamıştık. Daha önümüzde 14 maç var. Kalan bölümde iyi performans ortaya koyup ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.Yeni transfer Pinto'yu neden oynatmadıkları sorusuna Sağlam, ''Pinto cuma günü geldi, işlemleri yetişmedi. Zaten yeni katıldığı için bugün oynatamazdık. İnşallah önümüzdeki günlerde takıma katkı sağlayacaktır'' diye yanıt verdi.