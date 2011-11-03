Kartal şeytanın bacağını kırdı!

T24

Orta saha üretken olamadı





Alves ilk kez kadroda



Q7 taraftarla barıştı



90+3’te ‘Çanakkale geçilmez’



Egemen ‘üçlü’ çektirdi



Yıldız oyuncular gerçekten fark yaratıyorlar. Kiev’deki miskin Beşiktaş’la ‘ateş parçası’ Beşiktaş arasındaki fark, galibiyete aç Quaresma’ydı. Portekizli yeri geldi sağ kanatta depar attı, yeri geldi ortaya kafa koydu gol aradı, yeri geldi savunmaya yardım etti, yeri geldi Dinamo’lu futbolculara dayılanarak tribünlere oynadı! Takım arkadaşları (Özellikle Simao) Q7’ye ayak uydurunca çok etkili bir Beşiktaş izledik.Henüz 12. dakikada Hilbert’in ortasına Almeida arka direkte kafa koyduğunda tüm tribünler ‘Gol’ diye ayağa kalktı ancak top az farkla auta çıktı. Benzer pozisyonu 19’da Dinamo Milevskiy’le buldu. Bu, Ukrayna ekibinin bu devrede bulduğu tek önemli pozisyondu. Beşiktaş maç boyunca Quaresma ve Simao ile kanatları çok iyi kullandı. 20’de Q7’nin ortasında Beşiktaşlı forvetlerin yapamadığını Khacheridi yapıp topu ağlarına gönderiyordu ancak kaleci Şovkovskiy müthiş bir refleks gösterdi.Tecrübeli eldiven üç dakika sonra da karşı karşıya pozisyonda Aurelio’ya izin vermedi. 35’teyse soldan Simao’nun ortasında kaleciyi aşan topa Quaresma boş kaleye kafa vurmaya çalışmak yerine ayak koymayı denese belki skorbord değişecekti ancak olmadı. İnönü’de tribünlerde görsel bir şov ve büyük bir taraftar baskısı vardı. Başka takım olsa sinebilirdi ancak Dinamo Kiev’li futbolcular formalarının hakkını verdi doğrusu. Mavi-Beyazlılar savunmada son derece dikkatli ve telaşsızdı. Çok gerekmedikçe topun çizgi dışına çıkmasını engelleyip Beşiktaş’ın duran top sayısını minimumda tuttular. Aliyev’in yaptığı gibi de bazen tribünlerin üstüne oynayıp oynayıp taraftarı ve Beşiktaşlı futbolcuları gerdiler, oyunu da soğutmayı başardılar.Dinamo Kiev maç boyunca orta sahada teknik kapasitesi yüksek oyuncularını kullanarak ver-kaçlarla ve savunmanın arkasına atılan toplarla Beşiktaş savunmasını delmeye çalıştı ancak gerek orta sahadaki savunma yanı ağır Ernst ve Aurelio, gerekse stoperler Egemen ve Sivok hatasız oynadı. Ancak Beşiktaş orta sahası bu başarısına rağmen üretken olmaktan uzaktı. ‘Portekiz Üçgeni’nin hemen arkasındaki Veli’nin tek yaptığı, ayağına gelen topları kanatlara açmaktı. Carvalhal da bu sorunu gördüğünden Aurelio’nun yerine Necip’i alarak hücumda çeşitliliği artırdı.Yine de Beşiktaş ilk yarıya göre daha düşük viteste oynuyordu. Dinamo yarı sahasına iyice kapanmış, Kartal’ın kanatlarını kilitlemişti. Egemen’in golü de böyle bir anda geldi. 67’de Kazanılan köşe vuruşunda Simao’nun ortasında gerilerden gelen Egemen çok iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi.Gol sonrası Dinamo 10 dakika kadar kendine gelemedi. Mavi-Beyazlılar’ın aceleyle hücuma çıkarken kaptırdıkları her top kalelerine Beşiktaş atağı olarak döndü. Beşiktaş’ta kanatlar bu dakikalarda çok verimli çalıştı ancak ortada bunları toplayabilecek golcü olmadıktan sonra iyi orta yapmanın tek başına bir anlamı olmadı. Dinamo son anlarda inanılmaz bir baskı kursa da Beşiktaş hem azimli savunması hem de biraz şansının yardımıyla 1-0’lık galibiyeti korumayı başardı.Beşiktaş’ın Dinamo Kiev ile oynadığı Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında hastalıkları geçen Mehmet Aurelio ve İsmail Köybaşı sahaya ‘İlk 11’de çıktı. Sivasspor maçında hastalığı nedeniyle oynayamayan Aureilo ile ilk yarı sonunda fenalaştığı için ikinci yarıya çıkamayan İsmail, teknik direktör Carvalhal tarafından sahaya ‘İlk 11’de sürüldü.Öte yandan Siyah-Beyazlıların İspanya’nın Atletico Madrid takımından transfer ettiği Portekizli futbolcu Julio Alves, ilk kez bir resmi maçta 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Beşiktaş formasını bugüne kadar sadece A2 Ligi maçlarında giyen ve Avrupa Ligi ile Spor Toto Süper Lig’de kadroya dahi alınmayan Alves, Dinamo Kiev karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Carvalhal tarafından son üç resmi maçta kadroya alınmayan Guti Hernandez ile Manuel Fernandes, Ukrayna temsilcisi karşısında da kadroya dahil edilmedi.Maçın 15. dakikasında kenara su almak için gelen kaptan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe maçında tartıştığı taraftarlarla bu kez barıştı. Bir taraftar, Portekizli’nin içtiği su şişesini isteyince, yıldız futbolcu bu ricayı kırmadı ve barış sağlanmış oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Beşiktaşlı taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya başladı. Aliyev’in sağ kanattan kullanacağı serbest atıştan önce yerdeki bir maddeyi alıp göstermesi sonrasında, kapalı tribünden sahaya bazı maddeler atıldı. Hakem bu maddeleri kenara götürdü.Beşiktaş’ın da yer aldığı E Grubu’nun diğer maçında lider Stoke City, Maccabi Tel Aviv’i deplasmanda 2-1’lık sonuçla yendi. Diğer sonuçlar: A Grubu: R. Kazan-Tottenham: 1-0, Shamrock-Paok: 1-3, B Grubu: Copenhagen-Hannover: 1-2, Vorskla-Standart Liege: 1-3, C Grubu: Legia Varşova-R. Bükreş: 3-1, PSV-Hapoel: 3-3, D Grubu: Vaslui-Sporting: 1-0, Lazio-Zürih: 1-0, F Grubu: PSG-S. Bratislava: 1-0, Salzburg-Athletic: 0-1.Karşılaşmanın son dakikasında Beşiktaşlı futbolcular müthiş bir savunma örneği gösterdiler. Futbol tarihine geçebilecek pozisyona Dinamo Kiev kalecisi Shovkovski de katılırken, kornerle başlayan karambolda Siyah-Beyazlılar tam ‘7’ gol vuruşunu karşıladı. Ve muhtemelen internette ‘tık’ rekoru kıracak bir pozisyona imza attılar.Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma sonrasında golün sahibi Egemen’in ‘üçlü’ çektirmesini istedi. Milli futbolcu da bu isteği kırmayıp saha ortasında ‘üçlü’ çektirdi.