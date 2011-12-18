Kartal-Samsun engeline takıldı!

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik skorla ayrıldı.Ev sahibinin golünü 37. dakikada kaptan Murat Yıldırım kaydetti. Beşiktaş, 76. dakikada Edu'nun penaltı golüyle skora eşitlik getirdi.Bu sezon 5. beraberliğini alan Kartal, 29 puanla zirvenin 5 puan gerisinde yer aldı. Galibiyet özlemine bu hafta da son veremeyen ev sahibi ise puanını 12 yaptı.SAMSUNSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1Stat: 19 MayısHakem: Fırat AydınusSamsunspor: Ertuğrul, Adem, Akaki, Kemal, Yenal, Hakan, Fink, Anıl (Dk. 80 Bülent Kocabey), Bance, Murat Yıldırım (Dk. 90+3 Lazar), Zenke (Dk. 87 Ekigho Ehiosun)Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, Egemen, Sidnei, İsmail, Necip (Dk. 60 Burak Kaplan), Ernst, Fernandes, Veli (Dk. 88 Julio Alves), Mustafa Pektemek, Holosko (Dk. 46 Edu)Goller: Dk. 37 Murat (Samsunspor) Dk. 76 penaltıdan Edu (Beşiktaş)Sarı kartlar: Dk. 57 Michael Fink, Dk. 65 Anıl Dilaver, Dk. 76 Yenal Tuncer (Samsunspor) Dk. 90 Manuel Fernandes (Beşiktaş)