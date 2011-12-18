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Spor

Kartal-Samsun engeline takıldı!

Geçtiğimiz hafta belalısı İstanbul Belediye ile berabere kalan Beşiktaş, son 3 maçını kaybeden Samsunspor

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Geçtiğimiz hafta belalısı İstanbul Belediye ile berabere kalan Beşiktaş, son 3 maçını kaybeden Samsunspor karşısında da umduğunu bulamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik skorla ayrıldı. 

Kartal 1-1 ilerliyorEv sahibinin golünü 37. dakikada kaptan Murat Yıldırım kaydetti. Beşiktaş, 76. dakikada Edu'nun penaltı golüyle skora eşitlik getirdi.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Kartal, 29 puanla zirvenin 5 puan gerisinde yer aldı. Galibiyet özlemine bu hafta da son veremeyen ev sahibi ise puanını 12 yaptı.


SAMSUNSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1
Stat: 19 Mayıs
Hakem: Fırat Aydınus
Samsunspor: Ertuğrul, Adem, Akaki, Kemal, Yenal, Hakan, Fink, Anıl (Dk. 80 Bülent Kocabey), Bance, Murat Yıldırım (Dk. 90+3 Lazar), Zenke (Dk. 87 Ekigho Ehiosun)
Beşiktaş: Rüştü, Hilbert, Egemen, Sidnei, İsmail, Necip (Dk. 60 Burak Kaplan), Ernst, Fernandes, Veli (Dk. 88 Julio Alves), Mustafa Pektemek, Holosko (Dk. 46 Edu)
Goller: Dk. 37 Murat (Samsunspor) Dk. 76 penaltıdan Edu (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 57 Michael Fink, Dk. 65 Anıl Dilaver, Dk. 76 Yenal Tuncer (Samsunspor) Dk. 90 Manuel Fernandes (Beşiktaş)   

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