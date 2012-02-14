Kartal Portekiz'de kapıyı araladı

T24 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Beşiktaş, 60 dakika 10 kişi oynayan rakibi Braga'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Sivok ve Simao'dan geldi.

Kartal tur için büyük bir avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Sivok ve Simao'dan geldi.

Bu maçın rövanşı ise 23 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Kartal, bu turu geçmesi halinde Lazio-Athletico Madrid eşleşmesinden gelecek takım ile eşleşecek.

Karşılaşma, düşük bir tempoda başladı. Kanatlardan etkili olmaya çalışan Braga karşısında temsilcimiz Beşiktaş, özellikle Quaresma ile kontra ataklar kovaladı.

Portekizli yıldızın bireysel becerisiyle, 16. dakikada da önemli bir tehlike yaratıldı. Sol kanatta topla buluşan Quaresma, şık hareketlerle topu sağ ayağına çekti ancak vuruşu, direğin az farkla üzerinden auta gitti. Bu pozisyondan 2 dakika sonra yine aynı bölgeden hareketlenen Q7, bu kez ceza sahasına çalımlarla girdi ama bu kez de vuruşu etkisizdi.

Beşiktaş'ın ataklarına karşılık vermekte zorlanan Braga, duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ceza sahası çevresinde serbest vuruş kazanmaya çalışan Bragalı oyuncular, 28'de çok etkili bir yerden bunu başardı. Ceza sahası çizgisinin bir adım gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçen Hugo Viana'nın vuruşunda adeta nefesler tutuldu ancak top, üst ağlara gitti.

Bu pozisyonun ardından baskısını artıran Braga, 30'uncu dakikada Helder Barbosa ile etkili geldi. Ancak bu pozisyon, maçın adeta kırılma anı oldu. Beşiktaş ceza sahasına girerken yerde kalan Helder Barbosa, kendini yere attığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine göre daha organize olan Siyah-beyazlılar, 37'inci dakikada golü de buldu. Sağ taraftan Fernandes'in etkili köşe vuruşuna iyi yükselen Sivok, ligdeki Sivasspor maçında olduğu gibi kafayla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kartal'ın Avrupa kupalarındaki 200. golü olarak da tarihe geçti.

Beşiktaş, ilk yarının kalan dakikalarında ise yakaladığı skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına Siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarı da, ilk devrenin başında olduğu gibi temposuz başladı. 10 kişi oynayan rakibi karşısında, daha çok oyunu sahasında kabul eden Beşiktaş, buna rağmen pozisyon vermedi ve kontra ataklarla 2. golü aradı. 58. dakikada yine sahnede Fernandes vardı. Portekizli Fernandes'in ara pası ile hareketlenen bir başka Portekizli Simao, Bragalı savunma oyuncularına rağmen vuruşunu yaptı ve kaleci Quim'in yanından topu ağlara gönderdi. İki Portekizli'nin imalatı 2.gol, Portekiz'de soğuk bir duş etkisi yarattı.

Bu golden sonra Beşiktaş, maçın temposunu yeniden düşürdü. Rakibinin farkı azaltmak için çabalarına rağmen, kalesine çok önemli bir tehlike yaşamayan Kara Kartal, maçın son bölümlerinde 3. golü aradı. Ancak Braga kalecisini geçmeyi başaramayan Siyah-beyazlı hücum oyuncuları, farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.