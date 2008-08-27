'Kartal' ön elemelerde başarılı

UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında Bosna Hersek'in NK Siroki Brijeg takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek 9 kez ön eleme turunda mücadele etti.



Siyah-beyazlılar, bu 9 ön elemede 7'sinde turu geçerken, 2'sinde ise elendi. ''Kara Kartallar'', Avrupa'da mücadele ettiği son 5 ön eleme turunda da rakiplerini geçmeyi bildi.



İlk olarak 1995 yılında Şampiyonlar Ligi öne elemesinde Norveç'in Rosenborg takımıyla eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-0 yenildiği rakibini, İstanbul'da 3-1 yenmesine rağmen turu geçememişti. Daha sonra 1997'de Slovenya'nın NK Teatenic Maribor Branik takımını Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eleyen siyah-beyazlılar, gruplara kalmayı başarmıştı.





1999'da İsrail ekibi Hapoel Haifa'ya Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenen Beşiktaş, 2000'de ise aynı kupada 2. ön eleme turunda Levski Sofya, 3. ön eleme turunda da Lokomotiv Moskova'yı eleyerek gruplara kaldı.



UEFA Kupası ön eleme turunda 1996-97 sezonunda Belarus'un Dinamo Minsk takımını eleyen siyah-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda da yine ön elemede Liechtenstein'ın Vaduz ekibini elemeyi başarmıştı.



''Kara kartallar'', son olarak geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Sheriff Tiraspol, 3. ön eleme turunda da İsviçre'nin FC Zürih takımlarını eledi.



UEFA KUPASI'NDA HEP ELEDİ

Beşiktaş, UEFA Kupası'nda oynadığı 2 ön elemede de başarılı oldu. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1996-97 sezonunda Belarus'un Dinamo Minsk takımını eleyen siyah-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda da Liechtenstein'ın FC Vaduz takımını saf dışı bıraktı.



19 MAÇTA 12 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, bu sezon da dahil olmak üzere ön eleme turlarında oynadıkları 19 maçta sadece 2 kez sahadan yenik ayrılırken, 12 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.



Beşiktaş, ön elemelerde rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

