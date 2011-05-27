-KARTAL MUSTAFA PEKTEMEK'İ KAPTI İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, yeni sezon için Egemen Korkmaz'ın ardından 2. resmi transferini, Fenerbahçe'nin de almak istediği Mustafa Pektemek'i renklerine katarak yaptı. Siyah-beyazlılar, Mustafa Pektemek'in transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Oyuncu Mustafa Pektemek'in transferi konusunda Gençlerbirliği Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmış olup, Gençlerbirliği'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000 avro ödenecektir'' denildi.