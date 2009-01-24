Kartal, moral depoladı

BEŞİKTAŞ: 1 - DENİZLİSPOR: 0



MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 17. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk etti.Siyah-beyazlılar orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıyı 27. dakikada Kratochvil kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.Beşiktaş, ikinci yarıda Nobre, Holosko ve Cisse ile pozisyonlar bulmasına karşın farkı artıramazken, Denizlispor da girdiği tek pozisyondan sonuç alamadı.Karşılamanın 77. dakikasında Zapotocny direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kalan bölümden gol sesi çıkmayınca mücadele siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Beşiktaş'ın yeni transferi Yusuf Şimşek, Denizlispor karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi.Siyah-beyazlı taraftarlar da, yeni transfer Yusuf'a maç öncesi destek verdiler. Yusuf'u tribünlere çağırıp ''yumruk şov'' yaptıran ve alkışlayan taraftarlar, daha sonra da ''O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese'' diye tezahüratta bulundular.BJK İnönüM. Selçuk Dereli xx, Hüseyin Fidan xx, Muharrem Yılmaz xx: Rüştü xx, İbrahim Toraman xx, Zapotocny xx, Sivok xxx, Ekrem xx, Tello xxx, Yusuf xx (Dk. 73 Uğur x), İbrahim Üzülmez xx, Serdar Özkan xx (Dk. 46 Cisse x), Holosko xx (Dk. 82 Serdar Kurtuluş x), Nobre xxxCenk xx, Feridun xx, Kratochvil xx, Couto xx, Çağlar x, Zafer x (Dk. 46 Lietava xx), Emin xx, Tomas x, Caner x (Dk. 68 Güray x), Musa xx (Dk. 80 Engin x), Roberts xDk. 27 Kratochvil (kendi kalesine) (Beşiktaş)Dk. 33 Musa, Dk. 37 Zafer, Dk. 40 Emin (Denizlispor), Dk. 41 Tello, Dk. 59 İbrahim Üzülmez, Dk. 68 Yusuf (Beşiktaş)Dk. 77 Zapotocny (Beşiktaş)Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Denizlispor arasında yapılan maçın ilk yarısını, evsahibi siyah-beyazlı takım 1-0 önde tamamladı.14. dakikada Sivok'un uzak mesafeden şutunda, top kaleci Cenk'te kaldı.19. dakikada Tello'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, kaleci Cenk son anda yatarak meşin yuvarlağı önledi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.22. dakikada Tello'nun pasıyla topla buluşan Holosko, sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vurdu. Ancak Çağlar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.24. dakikada Nobre'nin arapasında savunmanın arkasında topla buluşan Holosko, son çizgide altıpasa hareketlenen Serdar Özkan'a meşin yuvarlağı bırakmak istedi. Ancak Serdar Özkan'ın dokunamadığı topu, kaleci Cenk kontrol etti.27. dakikada Serdar Özkan'ın sol çaprazdan ortasında Holosko'nun kafasından seken topu İbrahim Toraman tamamlamak istedi. Topu uzaklaştırmak isteyen Kratochvil, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderince, Beşiktaş 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş, Kratochvil'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapadı.52. dakikada Holosko, sağda topu yanındaki Tello'ya bıraktı. Bu futbolcu ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan farklı bir biçimde auta gitti.63. dakikada Yusuf'un pasında ceza alanında topla buluşan Nobre, dönerek sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.67. dakikada bu sefer Cisse, ceza alanında Holosko'ya topu bıraktı. Bu oyuncunun dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.74. dakikada Tello'nun uzun pasında Couto ve Çağlar'ın anlaşamadığı anda seken topu önünde bulan Holosko, uygun durumda kötü vurunca, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kontrol etti.76. dakikada Lietava'nın ceza yayı içinden şutunda, top kaleci Rüştü'de kaldı.88. dakikada Tello, sol çaprazda kullandığı serbest atışta sert vurdu. Kaleci Cenk'in son anda çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.90. dakikada İbrahim Üzülmez'den topu kurtaran Tomas, sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.