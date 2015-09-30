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Yaşam

Kartal metro istasyonunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

30 Eylül 2015 13:20

Kartal Hastane-Adliye metro istasyonu girişinde kaza meydana geldi. 34 AY 7456 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro istasyonu girişinde bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada Firdevs Isırgan isimli kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. 

 

'Refüje vurup insanların üzerine düştü'



Hürriyet'te yer alan habere göre, yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metronun duvarı ile araç arasında sıkışan Firdevs Isırgan'ın cesedini çıkardı. Olay yerine gelen Isırgan'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Merve K., sağlık kontrolünün ardından, polis merkezine götürüldü. Olayı gören bir vatandaş, "Araç inanılmaz bir hızla geldi. Orta refüjdeki kaldırıma vurarak havalandı. Burada bekleyen insanların üzerine düştü" diye konuştu.

 

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