-KARTAL LİGİ UNUTTU ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftadır kazanamayan Beşiktaş, 17 maçtır yenilmediği Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 56. dakikada İsmail'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Bora meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. 62. dakikada sol çaprazdan üst üste çalımlarla ceza alanına giren Serdar'ın vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. 78. dakikada sol taraftan ceza alanına giren İsmail'in ortasında, kaleci Bora rakip oyunculardan önce davranarak topa sahip oldu. 79. dakikada Bobo'nun sol taraftan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Ernst'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 84. dakikada Simao'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Bora'da kaldı. 85. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Ernst'in ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 90+1. dakikada Simao'nun ortasında ceza alanında oluşan karambolde meşin yuvarlak son olarak Bobo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kafasıyla dokunduğu top, kaleci Bora'da kaldı. Karşılaşma, Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Can Hanoğlu xx Ankaragücü: Bora xx, Mehmet xx, Aydın xx, Zewlakow xxx, Murat xx, Rajnoch xx, Gabric xx (Dk. 81 Doğan x), Sapara xxx (Dk. 90 Orhan ?), Adem xx, Serdar xxx, Sestak xx (Dk. 67 Özgür xx) Beşiktaş: Hakan x, Ekrem x (Dk. 73 Ernst x), Sivok x, İbrahim Toraman xx, İbrahim Üzülmez x (Dk. 46 İsmail xx), Fernandes xx, Aurelio x, Hilbert x, Nobre x, Simao xx, Almeida x (Dk. 65 Bobo x) Gol: Dk. 1 Serdar (Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 63 Sapara (Ankaragücü), Dk. 88 İsmail (Beşiktaş)