-KARTAL KASIMPAŞA'YI ATEŞE ATTI İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. 55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Quaresma'nın ortasında arka direkte Nobre meşin yuvarlağı kafayla Simao'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, top yandan auta gitti. 56. dakikada Quaresma sol çaprazda Erdi'yi geçtikten sonra ceza alanı içinde sert vurdu ancak top yandan auta çıktı. 79. dakikada İsmail'in üst üste hataları sonrası Kasımpaşa en önemli pozisyonunu yakaladı. İsmail orta sahada topu kaptırınca Kasımpaşa ani atağa çıktı. Ara pasta bu oyuncunun boş bıraktığı kanatta topla buluşan Keller kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girdiği anda sert vurdu ancak Cenk meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi. 80. dakikada Dimitrov'un sağdan kullandığı korner atışında altı pasta topla buluşan Ersen Martin'in kafa vuruşunda, kaleci Cenk bir kez daha güzel bir kurtarışla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 89. dakikada Ersen Martin'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde buluşan Halil'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Cemal Bingül xx Kasımpaşa: Fırat xx, Erdi x, Robledo xx, Luis Henrique xx, Ergün xx, Keller xx, Korhan xx (Dk. 82 Azar Karadaş x), Hüseyin x (Dk. 74 Tjikuzu x), Halil x, Valera x (Dk. 60 Dimitrov x), Ersen Martin xx Beşiktaş: Cenk xxx, Hilbert xx, İbrahim Toraman xx, Sivok xx, İsmail xx, Quaresma xxx (Dk. 67 Nihat x), Necip xxx, Ernst xx, Simao x, Nobre xx (Dk. 74 Fernandes x), Almeida xx (Dk. 80 Bobo x) Gol: Dk. 43 Almeida (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 38 Simao, Dk. 51 Nobre (Beşiktaş), Dk. 49 Korhan, Dk. 67 Ersen Martin, Dk. 70 Hüseyin (Kasımpaşa)