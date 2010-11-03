Kartal Kadıköy arası yarım saat olacak

T24 - Kadıköy - Kartal arasında 45 ay önce yapımı başlanan 21.7 kilometrelik metro çalışmasının tünel kazısı tamamlandı, 3 bin 729 metrenin rayı da döşendi. Metro 31 Aralık 2011'de tamamlanacak.



İstanbul Anadolu yakasında yapımı devam eden Kadıköy - Kartal Metro Hattı'nda 2.17 kilometrelik güzergah kazısı tamamlandı ve ışık göründü. Yani Türkiye’de bir defada metro için açılan en uzun metro hattı oldu.

120 vagonla beraber toplam 1.5 milyar dolara mal olacak projenin kaba inşaatının yüzde 76’sı bitirildi. 31 Aralık 2011 için tarih verilen projede sıra ray döşemesine, elektromekanik hatların çekilmesine ve 16 istasyonun inşaasına geldi.







Günde bir milyon yolcu taşıyacak

Vatan gazetesinin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürü Yalçın Eyigün, projeyi 45 ayda bitirerek dünya rekoru kıracaklarını söyledi ve ekledi:

"İnşaatı en hızlı tamamlanan proje olacak. Bittiğinde günlük yolcu kapasitesi bir milyon 260 bin olacak. Ortalama günde bir milyon yolcunun taşınacağını planlıyoruz. Böylece Kadıköy-Kartal arası 29 dakikaya inecek. Ayrılıkçeşme İstasyonu ile de Marmaray ile bağlantı kurulacak ve Avrupa yakasına geçiş sağlanacak."







İnşaat hızını düşüren 3 neden

"Proje 45 ayda bitecek ancak Yenikapı’da tarihi eserler yüzünden hâlâ inşaat başlamadı. Bazen çalışmalar bu kadar hızlı yürümüyor" deyince tepkisi şöyle oldu:

"Orada fırçayla çalışılıyor burada TBM’le (tünel açmak için kullanılan özel cihaz) kazılıyor. Ancak Yenikapa’daki gemilerin de çoğu kaldırıldı ve bunun için 45 milyon dolar harcandı. Zaten bizim inşaat hızımızı düşüren üç etken var: Tarihi eserler, istimlak ve zemin."





Normalde E-5'in kapatılması ya da daraltılması gerekirdi ancak...

Metro çalışmalarının E5 hattında yapıldığını ve trafik akışının engellenmemesi için farklı inşaat tekniklerinin kullanıldığını belirten Eyigün, "Bizim bir istasyonumuz yaklaşık 8 bin 100 metrekareden oluşacak. Bunların sayısı 16 olacak. Bu istasyonları yapmak izin normalde E5’in kapatılması ya da daraltılması gerekiyor. Ancak biz bunu yapmadık. Çapı 10 metre olan delikler açarak yer altına indik. Bu deliklerden ilerleyerek 8 bin 100 metrekareden oluşan istasyonları kurduk" dedi.







Proje bilgileri

KADIKÖY-KARTAL METRO HATTI

Proje Genel Bilgileri

Toplam Güzergâh Uzunluğu: 21.663 m

Toplam Tek Hat Tünel Boyu: 43.326 m



Bağlantı ve Merdiven Tünelleri

Dahil Toplam Tünel Boyu: 53.135m

İstasyon Sayısı: 16





İstasyonlar: Kadıköy, İbrahimağa, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Altayçeşme, Maltepe, Gülsuyu, Cevizli, Hastane, Soğanlık, Kartal

İstasyonların peron boyu 180 m olacak ve 8 adet vagondan oluşan metro trenleri her 2,5 dakikada bir aynı yöne doğru hareket edeceklerdir. Sistem, yoğun saatte bir saat içerisinde aynı yöne 70.000 yolcu taşıyabilecek kapasitede olup, günde bir milyonun üzerinde yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır.

Kadıköy-Kartal Metrosu ana hat tünellerinden Kadıköy-Kozyatağı arası 2 adet EPB-TBM “Zemin Basıncı Dengeli Tünel Açma Makinesi” kullanılarak açılmaktadır.

Kozyatağı-Kartal arası tünellerde 2 adet DS-TBM “Çift Kalkanlı Tünel Açma Makinesi” ile açılacaktır. Tüm İstasyon Peron Tünelleri ve Makas Tünelleri ise NATM (Yeni Avusturya Tünel

Metodu) ile inşa edilmektedir.





Kadıköy-Kartal Arası 1.Etap İnşaat İşleri

Yüklenici : Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen İnşaat Ortak Girişimi

1.Etap Kapsamı: Kadıköy-Kozyatağı arası 9 km’lik bölüm

İhale Bedeli: 139.574.679,63 $+KDV

2. Keşif Bedeli: 181.447.083,52 $+KDV

İhale Tarihi: 30.12.2004

Sözleşme Tarihi: 28.01.2005

İşe Başlama Tarihi: 11.02.2005





2010 Ekim Ayı Başı İtibarıyla



Yapılan İş Miktarı: 166.508.495 $+KDV

Sözleşmeye Göre İşin Süresi: 24 ay

İş Bitim Tarihi: 26.08.2010

Gerçekleşme Yüzdesi (Fiziki) : %100





Hat Tüneller (Ana tüp)



Kazı Gerçekleşmesi: 17.528 m.

Açılan Ana Tünel %’si: %100

Açılan Toplam Tünel Boyu: 19.560 m. (TBM Toplam: 12.331 m, NATM Toplam: 7.229 m.)

Kalan Toplam Tünel Boyu: -



