Kartal hocasını arıyor...

Ertuğrul Sağlam'ın istifasının hemen ertesinde ise Türk medyasında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacağı konusunda spekülasyonlar yapılmaya başladı. İşte gazetelerin 8 Ekim 2008 tarihli sayılarında manşetlerde yer alan teknik direktör adayları;Siyah beyazlı kulüpte Ertuğrul Sağlam devri dün resmen sona ererken, yönetim de yeni teknik patron arayışına hız verdi. Sağlam'ın basın toplantısından sonra bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri ellerindeki isimleri masaya yatırdı. UEFA Kupası maçı sonrası yaşananlardan sonra bu olayı bekleyen başkan Yıldırım Demirören yaptığı temaslar hakkında arkadaşlarına bilgi verdi.Genel sekreter Kenan Öner, asbaşkan Levent Erdoğan, Ertunç Soğancıoğlu, Halim Aydın, Bülent Deriş'in de katıldığı toplantıda birçok teknik adamın ismi gündeme geldi. Siyah beyazlı takım için Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Alfio Basile, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Slaven Biliç, Dubai'de çalışan Scheffer, Kocaelispor ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Osieck, gündeme getirildi. Yapılan görüşmede liste başını Pellegrini ve Biliç aldı. Teknik direktör sorununu en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen başkanı Yıldırım Demirören'in yarın İspanya'ya giderek Pellegrini'nin menajeri ile bir araya geleceği ve Biliç'in menajeri ile de görüşme için haberleştiği ifade edildi. Bu arada Kenan Öner Hollandalı Rijkaard ile temasa geçilmesi yönünde görüş belirtti.Beşiktaş'ta dün yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildi. Siyah-Beyazlı kulüpte en güçlü adayın Türk futbolunu çok iyi bilen Mustafa Denizli olduğu ancak bazı yöneticilerin bu isme karşı çıktığı belirtildi. Başkan Yıldırım Demirören'in ise Metalist maçı sonrası bir araya geldiği Mircea Lucescu ile dün bir kez daha telefon görüşmesi yaptığı ve Rumen hocaya düşünmek için Cuma gününe kadar süre verdiği belirtildi. Beşiktaş'ın Menajer Bayram Tutumlu aracılığı ile Koeman'a teklifte bulunduğu ve Tutumlu'dan devre arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da getirmesini istediği ifade edildi. Holger Osieck, Frank Riijkard, Ronald Koeman, Christoph Daum, Fransız Gerard Houllier ile Hırvat Slevan Bilic de adaylar arasında yer alıyor.Beşiktaş yönetimininin ilk olarak Köln'ün çalıştırıcısı Christoph Daum'u düşündüğü, ancak Alman teknik adamın sözleşmesinin devam etmesinin siyah-beyazlıların elini kolunu bağladığı vurgulandı. Hırvatistan Milli Takımının hocası Bilic ile Ziya Doğan'ın da alternatifler arasında yer aldığı öğrenildi.Yeni teknik adam için çalışmalarını hızlandıran yönetim, bu konuyu milli maç için verilen arada çözmeyi istiyor. Donetsk'i çalıştıran Lucescu'nun, 'Aralık'tan önce gelemem' cevabıyla Rumen hocayı şimdilik gündemden çıkaran Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Mustafa Denizli için bastırdıkları öğrenildi. Ancak bu yöneticiler başkanı ikna edemiyor. Demirören'in Denizli'ye sıcak bakmadığı ve yabancı bir teknik adam getirmeyi istediği belirtildi. Denizli'nin dışında Bursaspor kulübüyle 6 haftada 5 galibiyet alan Samet Aybaba da gündeme gelirken, yabancı adaylar arasında ise, Rijkaard, Felix Magath, Avram Grant, Slaven Biliç'in isimleri geçiyor. Rijkaard'nın gelme ihtimalinin çok zayıf olduğu öğrenilirken, iki senedir Almanya'da Wolfsburg'da görev yapan Magath'ın da tazminatının 3.5 milyon euro olduğu kaydedildi.Yönetici Mario Berk'in Chelsea'nin eski hocası Avram Grant ile de temasta olduğu iddia edildi. Hırvatistan Milli Takımı'nın patronu Biliç için de Beşiktaş'ın eski kalecisi Mrmiç'in aracı olduğu öne sürüldü. Bu arada menajer Sinan Engin, "Yeni hoca yabancı olacak" iddiasında bulundu. Hoca bulunana kadar takımı antrenör Mehmet Ekşi çalıştıracak.Genç hocanın istifasını kabul eden Beşiktaş Yönetimi, yeni teknik direktör adaylarıyla temasa geçti. Kharkiv maçı sonrası Başkan Yıldırım Demirören'e, "Ocak'tan önce gelemem" diyen Mircea Lucescu, Shakthar Donetsk'i şu an bırakamayacağını bir kez daha bildirdi.Yönetimde çoğunluğun 'okey' verdiği isim Fransız Paul Le Guen oldu. Lyon'da efsaneleşen ve şu an PS Germain'de görev yapan Le Guen ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak PSG ile UEFA yoluna devam eden Le Guen'in gelmesi 'düşük bir ihtimal' olarak değerlendiriliyor. Yöneticiler; Christoph Daum için "Aynı hoca 3. kez çağrılmaz" yorumunu yaptı. Zenit Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yıllık 5 milyon Euro'luk maliyeti çok bulundu. Menacerlerin önerdiği Koeman kabul görmedi. Osieck ise yönetimin çoğunluğu tarafından istenmedi.Mustafa Denizli-Sergen Yalçın ikilisi ilk etapta 'olumlu' karşılandı. Ancak Başkan'ın 'yabancı olsun' baskısı nedeniyle 2. görüşme henüz yapılmadı. Tüm bu gelişmelerin ardından hayli ilginç bir isim ortaya atıldı:?Slaven Bilic... Euro 2008'de elediğimiz Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Bilic, henüz 40 yaşında... Çok genç olmasının yanı sıra hobileriyle de dikkat çekiyor. İşte özel hayatından birkaç not:?Küpe takıyor, profesyonel anlamda rock müzikle uğraşıyor, gitar çalıyor. Alkolle arası hayli iyi ve bazen idmanlara bile alkollü çıktığı iddia ediliyor.Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam'ın yerine kimin geleceği konusunda bekleyiş sürerken, kulislerde en çok adı geçen isim Mustafa Denizli oldu. Türk futbolcusuna "cesareti" öğreten, "Yüzde 51 kazanırız" diyerek Avrupa kulvarında umudu ve inancı aşılayan Mustafa Denizli, Çeşme'den geldi ve Beşiktaş yönetimiyle görüşmelere başladı.Herkesin ulaşmaya çalıştığı Denizli ile İstihbarat Şefimiz Yılmaz Şenol görüştü. Denizli "Beşiktaş'ta herkes çalışmak ister ancak henüz ortada kesin bir şey yok" dedi. Bu arada Beşiktaş'ta gündeme ilk gelen isim olan Lucescu ise Hagi'yi önerdi. Hagi gelmeye hazır ancak birçok yönetici Rumen teknik adama soğuk bakıyor.Siyah-beyazlılarda, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin büyük ihtimalle Mustafa Denizli olacağı belirtiliyor. Mario Berk ve Bülent Deriş gibi yöneticilerin, Denizli isminde ısrarcı oldukları ve "Hem Türkiye'yi biliyor, hem de şu an takım çalıştırmıyor. Onunla görüşüp anlaşalım" dedikleri öğrenildi. Yönetici Levent Erdoğan ise Bursa'nın başında olan Samet Aybaba'yı istiyor.Diger yöneticilerin teknik direktör konusunda birleştikleri ortak isim ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu. Fakat Rumen hoca, şu anda takımından ayrılmayı düşünmüyor. Beşiktaş menajeri Sinan Engin'in Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü ancak Sergen'in "Şu an yorumculuk yapıyorum ve böyle bir düşüncede degilim. Rahatım yerinde" diyerek teklife soğuk baktığı ifade edildi.Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören bugün Ukrayna'ya giderek Rumen hoca ve kulübüyle bir kez daha görüşecek. Başkan Yıldırım Demirören, Beşiktaş'a ancak Kasım ayı sonunda geleceğini açıklayan Rumen hocayı ikna etmek için bugün Ukrayna'ya gidecek. Ayrıca diğer hoca adayları arasında yer alan Daum, Koeman, Rijkaard ve Mustafa Denizli'ye dün de Hırvatistan'ın eski hocası Slaven Bilic eklendi.Kartal'da gözler yeni hocaya çevrildi. Sağlam görevdeyken Lucescu ile görüşen Yıldırım Demirören 'Aralık ayından önce gelemem' yanıtı aldı ama pes etmedi. Beşiktaş Başkanı'nın Rumen çalıştırıcı ile bir kez daha görüşeceği ve iknaya çalışacağı öğrenildi.Yönetimde bazı isimlerin, adı geçen isimlerden Mustafa Denizli'ye karşı çıktığı öğrenildi. Menajer Sinan Engin de 'Denizli gündemimizde yok. Yeni hoca yabancı olacak. Yeni teknik adama takımı en iyi anlatacak kişi benim' açıklamasını yaptı. Adaylar arasında bulunan Ronald Koeman da Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla Beşiktaş'a gelemeyeceğini bildirdi. Ancak listede pek çok isim bulunuyor.Daum ve Rijkaard'ın yanı sıra, Osieck, Van Gaal ve Zaccheroni de Sağlam'dan boşalan koltuğun adayları arasında. Avram Grant ve Felix Magath'ın, diğerlerine göre ön plana çıktığı belirtiliyor. Sürpriz isim, Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran ve yıllık 350 bin euro alan Slaven Biliç. Genç teknik adamla da görüşmeler sürüyor. Yeni hoca bulunana kadar takımı Mehmet Ekşi çalıştıracak.Beşiktaş'ta Metalist Kharkiv hezimetinin ardından istifası istenen teknik direktör Ertuğrul Sağlam dün görevi bırakırken, yönetim de yeni hocayı getirmek için hemen harekete geçti. Genç çalıştırıcının dün istifasını yönetime sunmasının ardından Yıldırım Demirören başkanlığında acilen toplanan siyah-beyazlılar teknik direktör adaylarını masaya yatırdılar. Yabancı hocalardan Alberto Zaccheroni, Roberto Mancini, Ronald Koeman ve Frank Rijkaard'ın isimleri gündeme gelirken, yerli teknik direktörler arasında ise gündemdeki en önemli aday olarak Mustafa Denizli'nin adı ön plana çıkıyor. Ancak siyah-beyazlılar dün gece geç saatlere kadar süren zirvede bir isim üzerinde uzlaşma sağlayamadılar.Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in Avrupa seferine çıkarak, yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapacağı ifade edildi. Yıldırım Demirören'in Avrupa'dan eli boş dönmesi durumunda ise siyah-beyazlıların takımın başına Mustafa Denizli'yi getirmek için hemen girişimlere başlayacağı öğrenildi. Demirören'in daha önce G.Saray ve F.Bahçe'yi de çalıştıran Denizli için zemin yokladığı camiadan da tecrübeli çalıştırıcıya onay çıktığı ifade edildi.Ayrıca Beşiktaş Divan Kurulu BAşkanı Yalçın Karadeniz'in de uzun süredir takım çalıştırmayan ve yorumculuk yapan Mustafa Denizli ile irtibata geçerek "Beşiktaş'a gelir misin?" diye sorduğu, tecrübeli çalıştırıcının ise "Şartlarda anlaşırsak gelebilirim" yanıtını verdiği belirtildi.