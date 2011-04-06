-KARTAL GAZİANTEPSPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor ile yarın yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda siyah-beyazlı oyuncular, kısa pas ve 5'e 2 çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. İdman tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi. Beşiktaşlı oyuncular çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi. Siyah-beyazlılarda Ersan Gülüm, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, Onur Bayramoğlu ise takımdan ayrı koşularını sürdürdü. Tedavileri devam eden Ferrari ve Ekrem Dağ antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Ekrem'in Gaziantepspor karşısında görev alamayacağını açıkladı.