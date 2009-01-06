Kartal Gaziantep BB'yi ağırlıyor

Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la İnönü Stadı'nda karşılaşacak.







Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.



BJK İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. A Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, averajla Gaziantepspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Grupta oynadığı tek maçı kaybeden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise averajla 3. sırada bulunuyor.



Beşiktaş, kupanın ilk haftasında Antalyaspor'u 3-0, ikinci haftasında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise oynadığı tek maçta Gaziantepspor'a 3-1 yenilmişti.



Fortis Türkiye Kupası (A) Grubu'ndaki puan durumu şöyle:





Takım O G B M A Y P

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1.Gaziantepspor 2 2 0 0 6 2 6

2.Beşiktaş 2 2 0 0 5 1 6

3.G.Antep B.Şehir B. 1 0 0 1 1 3 0

4.Trabzonspor 2 0 0 2 2 5 0

5.Antalyaspor 1 0 0 1 0 3 0



