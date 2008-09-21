Kartal, G.Antep'i ağırlıyor



Turkcell Süper Lig'in namağlup takımları Beşiktaş ve Gaziantepspor bugün İnönü Stadı'nda saat 21:45'te mücadele edecek.



Turkcell Süper Lig'in yenilgisiz takımlarından Beşiktaş ile Gaziantepspor, bugün BJK İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 3 maçta 7'şer puana sahip olan iki ekip, 4. haftada kozlarını BJK İnönü Stadı'nda paylaşacak.



Saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetece ve ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Gaziantepspor'da sakatlığı geçmeyen golcü oyuncu Beto'nun oynaması zor görünürken, kırmızı kart cezalısı Deumi ve Mehmet Yozgatlı Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta ise Metalist Kharkiv maçında ilk onbirde oynayan Seric'in yabancı sınırlaması nedeniyle yedek soyunması beklenirken, aynı maçta sakatlanan Tello'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



Beşiktaş'ın sahaya Rüştü, Serdar Kurtuluş, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez (Tello), Holosko, Uğur İnceman, Cisse, Delgado, Serdar Özkan, Bobo (Nobre) onbiri ile çıkması bekleniyor.



Gaziantepspor'un ise Murat Şahin, Erkan Sekman, Mehmet Polat, Bekir, Ivan De Souza, Emrah Eren (Olcan), Murat Ceylan, Zurita, Erman Özgür, Tabata ve Eduardo onbiri ile çıkması bekleniyor.

