“Kartal evinde mutlu”

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Beşiktaş, ligde iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u zorlansa da 2-1 yenmeyi başardı.



Fanatik gazetesi manşetinde, “Hizmette sınır yoktur” başlığını kullandı ve “Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş 5. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah Beyazlı ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın son 10 dakikasında Medel'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi oynayan ev sahibi Beşiktaş fire vermedi ve taraftarının da büyük desteği ile bu maçı galibiyet hanesine yazdırdı. Yeni Malatyaspor ise 89. dakikada Guilherme ile gole farkı 1'e indirdi ama bu gol puan için yeterli olmadı” dedi.



AMK gazetesi, “Güneşli günler” başlığıyla verdiği haberde, “Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ederken 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ligde son iki maçta 5 puan kaybeden ve dominant oyununu skora yansıtmakta zorlanan Beşiktaş, kendisi gibi 7 puanı bulunan ve dört maçta 4 gol atıp kalesinde 2 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti” ifadelerine yer verdi.



Fotomaç gazetesi habere manşetinde, “Sevdim seni bir kere” başlığıyla yer verdi ve “Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Pepe ve Babel'den gelirken Yeni Malatyaspor'un golü ise Guilherme'den geldi” ifadelerini kullandı.



Hürriyet gazetesi manşetinde, “Derbi morali” başlığını kullandı ve “Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, golsüz tamamlanırken ikinci yarıda tempo arttı. Devre arası sonrası oyunun kontrolünü eline alan siyah beyazlılar, aradığı golü 52. dakikada savunma oyuncusu Pepe, 52. dakikada skoru 1-0 yaptı. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 5. golünü kaydetti. Öte yandan Gary Medel, 75. dakikada gördüğü kart sonrası çift sarıdan atıldı. Beşiktaş 75 dakikada 10 kişi kaldı! Medel, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek. Siyah beyazlılar 81. dakikada ise Babel ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 8 dakika sonra Yeni Malatyaspor rakip ceza alanına yerleştiği pozisyonda yaşanan karambolde Guilherme ile farkı 1'e indirdi. Maçın geride kalan süresinde ve 6 dakikalık uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca ev sahibi Beşiktaş, 3 puanı kaptı. Bu sonuçla siyah beyazlılar puanını 10 yükseltirken Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı” dedi.



Sabah gazetesi, “Kartal’ın pençesi Pepe” başlığıyla verdiği haberde, “Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet gazetesi habere, “Kartal nefes aldı” başlığını attı ve “Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlayan Beşiktaş, Sarı-Kırmızılı ekibi 2-1'le geçerek ligde 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı” dedi.



Yeni Şafak habere, “Kartal moral buldu” başlığını attı ve “Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların golleri Pepe ve Babel'den gelirken konuk ekibin tek golünü Guilherme attı” ifadelerine yer verdi.



Vatan gazetesi haber için, “10 kişiyle zafer” başlığını kullandı ve “Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar aradığı golleri ikinci yarıda Pepe ve Babel ile buldu. Malatyaspor 'un tek golü Guilherme'den geldi. Kartal böylece puanını 10'a yükseltti Malatyaspor ise 7 puanda kaldı” dedi.



Akşam gazetesi habere, “Kartal evinde mutlu” başlığını attı. Haberde, “Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Portekizli stoper Pepe attı. Pepe bu golle birlikte bu sezon 5 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. İkinci yarıda oyuna giren Hollandalı yıldız Ryan Babel, 81. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor, 89. dakikada Guilherme ile farkı 1'e indirdi ancak bu golün ardından eşitlik sayısı gelmeyince kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu.” ifadeleri yer aldı.

Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki, “Burası Süper Lig burada alan yok” başlıklı yazısında, “Dün klasik bir Süper Lig maçı izledik Vodafone Park’ta. Özellikle ilk devrede Malatyaspor, takım şemasını hiç bozmadı. Çok doğru durdular, hiç boşluk bırakmadılar. İkili mücadelelerde serttiler. Böyle takımlar 0-0’ken olağanüstü dirençlilerdir hep. Rakipleri gol bulana kadar şekilleri bozulmaz. Ve böyle takımları bozmak için birkaç yolunuz vardır: Ya olağanüstü yetenek ortaya koymalısınız. Dün 2-3 kez Ljajic yaptı sadece bunu. Ya da iyi duran top organizasyonları yakalamalısınız. 21’de Quaresma’nın dışarıya çıkardığı, Ljajic’in vurduğu organizasyon sonuçsuz kaldı. Ama 51’de artık klasikleşen bir bağlantı çıktı sahneye: Quaresma-Pepe bağlantısı... Maçı da o bağlantı koparttı zaten... Dünle ilgili sanırım iki detayı da pas geçmemek gerek: Romanya önünde 79 dakika oynayan Ljajic hazır gelmiş. Son derece klas bir futbol koydu ortaya. Umut veren hakemlerinizden Umut Meler’se çok kötü bir gün geçirdi gerçekten. Özellikle Medel’in atılışı, hiç adil olmadı…” ifadelerine yer verdi.



Ali Ece Fanatik gazetesindeki, “Bir eksik iki fazla” başlıklı yazısında, “Zemin, Beşiktaş’ın oynamak istediği oyundan çok Yeni Malatyaspor’un oynamak istediği oyuna uygundu. Mourinho, Inter’i çalıştırırken Guardiola, Barcelona’sına karşı böyle zemini tercih ederdi. Lakin Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk iki sezonun aksine Guardiola ekolüne yakın yerden seri pas oynamıyor ya da oynayamıyor. Özellikle son zamanlarda Beşiktaş, Espor dalında FIFA 15 oynuyormuşcasına sürekli orta kasıyordu. Llajiç’in gelişiyle daha az orta yerden daha çok verkaç beklerken, Llajiç ilk 45’te iki kez bu alandaki klasını gösterdi. Ancak ilk yarının büyük kısmı deplasman ekibinin istediği düşük tempoda oynandı. İkinci yarıda Babel’in oyuna girişi ile Beşiktaş’ ta Llajiç’in futbol dilinden konuşan oyuncu sayısı arttı. İkinci yarıda biraz daha iyi bir Beşiktaş izledik. 10 kişi kalınca gösterilen taktiksel reaksiyon daha da iyiydi” ifadelerini kullandı.



Gülengül Altınsay ise Cumhuriyet gazetesinde çıkan, “İnfaz ‘VAR’” başlıklı yazısında, “Beşiktaş’ta Karius ikinci, Adem Ljajic ise ilk maçına çıkıyor. Orta alan Medel, Oğuzhan ve Ljajic’e emanet. Oğuzhan daha geride, Ljajic forvet arkasında başlıyor. Kanatlarda sağda Quaresma ve solda da Lens var. Yani Babel yedekte. Santrforda ise “gitti gidiyor” durumundaki belki de son maçına çıkan Negredo. Sarı-Siyahlı Yeni Malatya, eski Malatya’nın Sarı- Kırmızılı renkleriyle sahada. Alıştık biz bu tür kulüp adı değiştirmelere. İlk dakikalarda Kartal burnunu çıkaramıyor adeta Malatya’nın baskısından. Bir türlü topu eline geçiremiyor; geçirdiğinde de kolay kaybediyor. Ama bu dakikalar atlatılıyor ve top da oyun da Siyah-Beyazlıların denetimine geçiyor. Geçiyor fakat pas akışkanlığını yine sağlayamıyor Beşiktaş. Telaş, telaş, telaş... Top hemen havaya kaldırılıyor. Forvetler sağlı sollu pas oyununa katılmıyor. Ljajic ise henüz uyum sağlayamamış. Hep pasif yerlerde kalıyor. Ama kumaşının iyi olduğu belli. Bu arada rakibin faullerle oyunu kesmesine de daha ilk yarıda başlayan vakit geçirmelere de engel olunamıyor. Ve 2. yarıya Lens- Babel değişikliğiyle giriliyor. Etkili başlangıcının sonucunu hemen alıyor ev sahibi. Kornerden gelen topu Pepe’nin tamamlamasıyla. Artık Malatya da oynama isteğinde. Bu oyunun açılmasına yol açıyor. İlginç; 73’te Quaresma yerini Tolgay’a bırakıyor hiç istemese de. Ardından Medel 2. sarıdan atılıyor. Bu kadar kolay kartlar insanın kafasını karıştırıyor. Tesadüf (!) haftaya da Fenerbahçe maçı var. Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) da yok oluyor. Haksızlık Beşiktaş’ı ateşliyor; 81’de Negredo’nun asistiyle Babel 2. golü buluyor ama 88’de seri hataların sonunda kalesindeki golü engelleyemiyor” ifadelerini kullandı.