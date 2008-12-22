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Spor

Kartal derbi fakiri

Beşiktaş, son 4 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanlarda hiç galip gelemedi.

22 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'a 4-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Beşiktaş, son 4 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanlarda hiç galip gelemedi.


Turkcell Süper Lig'de 2008'in son derbisinde Galatasaray'a 4-2 yenilen Beşiktaş, son dönemde ezeli rakiplerini deplasmanda mağlup edemiyor.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile son 4 sezonda rakip sahalarda yaptığı lig derbilerinde galip gelemedi.

Ligde son 4 sezonda ezeli rakipleriyle deplasmanda 8 maça çıkan ''Kara Kartallar'', bunlardan 6'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarını dış sahada hiç sevindiremedi.

Beşiktaş, deplasmandaki son 8 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 9 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.

PENALTI DAMGASI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda yapılan lig derbilerine penaltı golleri damgasını vuruyor. Galatasaray, derbide ezeli rakibini 4-2 yenerken, Baros, 3 golünden 2'sini penaltıdan kaydetti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan son 10 maçtan 5'inde penaltı golleri sonuç üzerinde belirleyici etki yaptı.

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