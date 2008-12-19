Kartal deplasmanda kayıp



Yılın son derbisi öncesi Galatasaray bu sezon evinde hiç yenilmedi. Bu sezon deplasmanlarda sadece 2 kez kazanan Beşiktaş, aynı zamanda 4 yıldır dış sahada oynadığı derbilerde galip gelemiyor.



Turkcell Süper Lig'de 2008'in son derbisinde 21 Aralık Pazar günü Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, son dönemde ezeli rakiplerini deplasmanda yenemiyor.



Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile son 4 sezonda rakip sahalarda yaptığı lig derbilerinde galip gelemedi.



Ligde son 4 sezonda ezeli rakipleriyle deplasmanda 7 maça çıkan ''Kara Kartallar'', bunlardan 5'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarını dış sahada hiç sevindiremedi.



Beşiktaş, deplasmandaki son 7 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 7 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.



ASLAN'IN KALESİ SAMİ YEN

2008'in son derbisi öncesi ev sahibi Galatasaray, bu sezon iç sahadaki 7 maçından 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı, rakiplerine hiç yenilmedi.



Ali Sami Yen Stadı'ndaki lig maçlarında toplam 20 gol atıp, kalesinde sadece 5 gol gören sarı-kırmızılı ekip, kendi evinde 19 puan topladı.



Kendi evinde tek puan kaybını 3. haftada 1-1'lik Antalyaspor maçında yaşayan ''Cim Bom'', seyirci önündeki son 5 maçtan ise galibiyetle ayrılmayı başardı.



İç sahada bütün maçlarında gol atan, rakiplerini en az 2 farklı skorlarla yenen Galatasaray, buna karşın sahasındaki 7 maçın 2'sini gol yemeden tamamladı, kalan 5 maçta ise kalesinde birer gol gördü.



BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Derbi maçta deplasmana çıkacak olan Beşiktaş ise bu sezon rakip sahalardaki karşılaşmalarda galip gelmekte zorlanıyor.



Sezon başından bu yana BJK İnönü Stadı dışında 7 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece 2'sini kazanabilirken, 3'ünde berabere kaldı, 2'sini ise yitirdi.



Deplasman maçlarında toplam 8 gol atıp, 7 gol yiyen ve 9 puan toplayan ''Kara Kartallar'', 7. haftadaki 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı son 3 dış saha maçını da kazanamadı.



Rakip sahalardaki 7 maçın 3'ünde gol atamayan Beşiktaş, 2'sinde ise gol yemedi.



SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 lig maçında, galibiyet sayısında Galatasaray'ın 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Galatasaray, son 10 lig maçından 5'inde ezeli rakibini yenerken, Beşiktaş bu süre içinde 3 kez kazandı, 2 maç da berabere bitti. 5'i BJK İnönü, 4'ü Ali Sami Yen, 1'i de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan son 10 lig maçında Galatasaray'ın toplam 11 golüne, Beşiktaş 9 golle yanıt verdi.



Bu arada Galatasaray, Beşiktaş ile ligde yaptığı son 7 lig maçının 5'ini kazanma başarısını gösterdi. Derbinin oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda ise son 4 lig randevusundan Galatasaray galip ayrıldı.

