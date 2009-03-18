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Spor

Kartal Delgado'suz kaldı

Beşiktaş, lider Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18 Mart 2009 02:00

Beşiktaş, lider Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, tedavi için Almanya'da bulunan Gökhan Zan ile sağ arka adalesinde gerilme olan kaleci Korcan Çelikay katılmadı.

Sol arka adalesinde ağrı bulunan Delgado ise dün olduğu gibi bugün de salonda çalıştı ve koşu yaptı.

Antrenmana takım halinde koşuyla başlayan siyah-beyazlılar, kondisyon çalışması sonrasında 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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