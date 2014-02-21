Kartal Cezaevi'nde yatan çete lideri geceleri nasıl kumarhaneye gitti?

TMK 10. Madde’yle Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, cezaevinde gardiyan ve müdürlere rüşvet vererek, tutukluların dışarıya çıkmalarını sağlayan çeteye yönelik soruşturmasını tamamladı. Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’nın haberine göre, iddianamede ismi çete lideri olarak geçen Ahmet Düzyer’in 574 yıl hapsi isteniyor.

Gazinoya gitmiş

Kartal, Silivri ve Metris cezaevlerinde görev yapan altı müdür ve müdür yardımcısı, dokuz infaz koruma memurunun şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede, Düzyer’in suça konu eylemlerinin büyük bir kısmını cezaevinde bulunduğu süre içinde gerçekleştirdiği ifade edildi. İddianamede Düzyer’in, rüşvet karşılığı Cezaevi Müdür Yardımcısı ve gardiyanlar tarafından, cezaevinden rahatlıkla giriş çıkış yapabildiği, geceleri kumar oynamaya ve gazinoya eğlenmeye gittiğinin tespit edildiğine yer verildi.

Hastanede gösterildi

İddianamede, Kartal Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Düzyer’in kumarhane açılışına katılmak için hastanede yatıyor gösterildiği şeklinde bilgiler yer aldı. Düzyer’in 23 Şubat 2013 tarihinde kumarhanenin açılışını yaparken polis baskınıyla gardiyan Cuma Bahçacı ile birlikte yakalandığına dikkat çekildi.

Temiz idrar ayarlanmış

Cezaevinden doktor kontrolü için hastaneye sevk edilen çete üyelerinin de, esrar kullandıkları için idrar vermedikleri, cezaevi sağlık memurlarının temiz idrar ayarlayarak rapora gönderdikleri öne sürüldü.

Çıkmak kolay koçum...

Düzyer’in bir adamı ile telefon görüşmesi de teknik takibe takıldı. Hastane raporlu olmasına rağmen dışarıda olmasına şaşıran adamına “Bizim buralarda dışarı çıkmak kolay koçum” şeklinde cevap verdi. Başka bir telefon görüşmesinde ise bir kadının “Ne yapıyorsun eğlenmeye devam mı ediyon koçum benim” demesi üzerine Düzyer’in “Valla Memur arkadaşlarla hep beraber eğleniyoruz” dediği de deliller arasında yer aldı.

Denizatı broşuyla gündeme geldi

Uzun yıllar profesyonel boks yapan Ahmet Düzyer, “Ahmet Hoca” takma ismiyle tanınıyor. Eminönü’nde otel işletmeciliği yapan Ahmet Düzer, Uşak Müzesi’nden Karun hazinesinin en önemli parçası olan ve paha biçilemeyen ‘Deniz Atı Broşu’nun çalınmasıyla gündeme gelmişti. Ahmet Düzyer’in bu eseri 350 bin dolara sattığı belirlenmiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.