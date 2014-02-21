T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartal Cezaevi'nde yatan çete lideri geceleri nasıl kumarhaneye gitti?

Cezaevinde yatan çete liderinin, gardiyanlarla birlikte kumarhane açılışına gittiği ortaya çıktı

21 Şubat 2014 12:19

TMK 10. Madde’yle Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, cezaevinde gardiyan ve müdürlere rüşvet vererek, tutukluların dışarıya çıkmalarını sağlayan çeteye yönelik soruşturmasını tamamladı. Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’nın haberine göre, iddianamede ismi çete lideri olarak geçen Ahmet Düzyer’in 574 yıl hapsi isteniyor.

 

Gazinoya gitmiş

 

Kartal, Silivri ve Metris cezaevlerinde görev yapan altı müdür ve müdür yardımcısı, dokuz infaz koruma memurunun şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede, Düzyer’in suça konu eylemlerinin büyük bir kısmını cezaevinde bulunduğu süre içinde gerçekleştirdiği ifade edildi. İddianamede Düzyer’in, rüşvet karşılığı Cezaevi Müdür Yardımcısı ve gardiyanlar tarafından, cezaevinden rahatlıkla giriş çıkış yapabildiği, geceleri kumar oynamaya ve gazinoya eğlenmeye gittiğinin tespit edildiğine yer verildi.

 

Hastanede gösterildi

 

İddianamede, Kartal Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Düzyer’in kumarhane açılışına katılmak için hastanede yatıyor gösterildiği şeklinde bilgiler yer aldı. Düzyer’in 23 Şubat 2013 tarihinde kumarhanenin açılışını yaparken polis baskınıyla gardiyan Cuma Bahçacı ile birlikte yakalandığına dikkat çekildi.

 

Temiz idrar ayarlanmış

 

Cezaevinden doktor kontrolü için hastaneye sevk edilen çete üyelerinin de, esrar kullandıkları için idrar vermedikleri, cezaevi sağlık memurlarının temiz idrar ayarlayarak rapora gönderdikleri öne sürüldü.

 

Çıkmak kolay koçum...

 

Düzyer’in bir adamı ile telefon görüşmesi de teknik takibe takıldı. Hastane raporlu olmasına rağmen dışarıda olmasına şaşıran adamına “Bizim buralarda dışarı çıkmak kolay koçum” şeklinde cevap verdi. Başka bir telefon görüşmesinde ise bir kadının “Ne yapıyorsun eğlenmeye devam mı ediyon koçum benim” demesi üzerine Düzyer’in “Valla Memur arkadaşlarla hep beraber eğleniyoruz” dediği de deliller arasında yer aldı.

 

Denizatı broşuyla gündeme geldi

 

Uzun yıllar profesyonel boks yapan Ahmet Düzyer, “Ahmet Hoca” takma ismiyle tanınıyor. Eminönü’nde otel işletmeciliği yapan Ahmet Düzer, Uşak Müzesi’nden Karun hazinesinin en önemli parçası olan ve paha biçilemeyen ‘Deniz Atı Broşu’nun çalınmasıyla gündeme gelmişti. Ahmet Düzyer’in bu eseri 350 bin dolara sattığı belirlenmiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

ETİKETLER

ahmet düzyeristanbulhapishanekumarhanehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24