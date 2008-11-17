Kartal boyalı alanda!..





Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Cola Turka ligde 5 hafta geride kalırken sadece 1 galibiyet elde edebildi..





Beko Basketbol Ligi'nde mücadele veren Beşiktaş Cola Turka, 5 haftası geride kalan ligde adeta dibe vurdu.



Siyah-beyazlı takım, ligde 5 maçta sadece 1 galibiyet sevinci yaşarken, elde ettiği 4 yenilgi sonrasında 16 takımlı ligde 14. sırada yer aldı.



Geçen sezonki başarılı kadrosunu dağıtan ve önemli oyuncularını gönderen Beşiktaş Cola Turka, antrenör Hakan Demir yönetiminde yeni bir kadro kurmasına rağmen henüz istenen sonuçları alamadı.



Ergin Ataman yönetiminde 2007-08 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren ve aldığı sonuçlarla camianın takdirini toplayan "Karakartallar", bu sezon ise çok başarısız bir görüntü çizdi.



2008-09 sezonuna Kepez Belediyesi'ni 90-76 yenerek galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçını ise yenilgiyle tamamladı.



Geçen yıl 5 maçta 3 galibiyet alıp, 2 yenilgi tadan Beşiktaş Cola Turka, bu sezon 5 maçta 1 galibiyet 4 yenilgiyle 2007-08'deki performansının gerisinde kaldı.



Yine geçen sezon ezeli rakipleri Efes Pilsen'i 16 sayı farkla 93-77 ve Fenerbahçe Ülker'i 23 sayı farkla 84-61 yenen siyah-beyazlı takım, bu sezon lacivert-beyazlı rakibine 18 sayı farkla 71-53 ve sarı-lacivertli rakibine 17 sayı farkla 74-57 mağlup oldu.





FENERBAHÇE VE GALATASARAY 'IN GERİSİNDE KALDI



Beşiktaş Cola Turka, özellikle ezeli rakiplerinin çok başarılı bir grafik çizdiği sezonda çok gerilerde kalmanın sıkıntısını yaşıyor.



Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Cafe Crown aldıkları sonuçlarla şampiyonlukta iddialı olduklarını ortaya koyarken, siyah-beyazlı ekip, ligin son sıralarında kalarak ezeli rakiplerine karşı taraftarlarını üzdü.



Fenerbahçe Ülker'in namağlup şekilde lider olduğu ligde Galatasaray Cafe Crown ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi sonunda 4. sırada yer alıyor.



YABANCI OYUNCULARDA SIKINTI YAŞADI



Sezon başında yabancı oyuncularını tamamen yenileyen siyah-beyazlı ekip, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle de kadroda istikrar yakalayamadı.



İlk haftalarda kadroda bulunan Jovo Stanojevic ile yollarını ayıran kulüp, bu oyuncunun yerine Reginald James Butler'ı denemek üzere İstanbul'a getirtti. Butler'ın da yetersiz olmasının ardından arayışlara giren siyah-beyazlı ekip, bunun yanında Mario Trevon Austin konusunda sorunlar yaşadı. Zaman zaman oyunculara ödemelerde sıkıntılar yaşadığı öne sürülen Beşiktaş Cola Turka'da, Austin'in, parasını alamadığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmaması sonrası gönderilmesi kararı alındı.





BU SEZONKİ MAÇLARI



Siyah-beyazlı takımın bu sezon yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:



Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi.............: 90-76



Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka.: 89-83



Beşiktaş Cola Turka-OYAK Renault.................: 77-79



Efes Pilsen-Beşiktaş.............................: 71-53



Fenerbahçe Ülker-Beşiktaş Cola Turka.............: 74-57







YALÇIN: "GELECEKTEN UMUTLUYUZ"







Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Şeref Yalçın, 5 haftada aldıkları sonuçlara rağmen gelecekten umutlu olduklarını ve yapacakları takviyelerin ardından arzuladıkları sonuçlara ulaşacaklarını söyledi.



Yalçın, aldıkları bazı yabancı oyuncuların yetersiz olduğunu ifade ederek, "Hem uyum sağlayamadılar, hem de kişilikleri oturmamış insanlar. Bu nedenle sorunlar yaşıyoruz. Geç değil, yeni takviyeler için çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Takımın toparlanacağına inandığını vurgulayan Şeref Yalçın, "Bir şutör takviyesi yapacağız. BK Ventspils takımında forma giyen ABD'li Jimmy Baxter ile görüşüyoruz. O büyük olasılıkla yarın olacak. Ayrıca uzun bir oyuncu alacağız. Denemek için getirdiğimiz Butler ilk beşte oynayacak oyuncu değil. Austin'in boşluğunu doldurmak için bu konuyu beklettik. ABD'li Jeremy McCoy da düşündüğümüz oyunculardan biri. Biz rahatız. Düzlüğe çıkacağız. Gelecekten umutluyuz. Yapacağımız takviyelerle istediğimiz sonuçlara ulaşacağız" diye konuştu.



Şeref Yalçın, geçen hafta başından beri sorun çıkaran ve antrenmanlara çıkmayan Austin'i mahkemeye verdiklerini ifade ederek, "Austin'in hiçbir hakkı yok. Herhangi bir gecikmesi söz konusu değil. Sözleşmesinde ödemelerde 30 gün gecikme olur maddesi yazıyor. 15 günlük gecikmemiz var. Bundan dolayı sorun yarattı. Antrenmanlara gelmedi. Verdiğimiz paranın yanı sıra tazminat talebinde bulunduk. Yüzde 99 hakkımızı alacağız. Kendisi hala Türkiye'de. Antrenmanlara gelmiyor. Takımın da huzurunu bozuyor. Arkadaşları da bundan rahatsız" diyerek sözlerini tamamladı.



