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Kartal Belediyesi'nden "çevre katliamı" iddialarına yanıt

İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi, “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” adlı medyada yer alan haber ile ilgili iddialara, yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi

07 Şubat 2018 19:53

İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi, “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” adlı medyada yer alan haber ile ilgili iddialara, yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

 

Belediyenin açıklamasında şöyle denildi: 

\"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bahsi geçen haber, Kartal Belediyesi hedef gösterilerek ve çarptırılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bugün bir ajans tarafından basına servis edilen “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” başlıklı haber ile alakalı Kartal Belediyesi bir algı operasyonu ile hedef gösterilmiştir. Aydos Ormanı’nda bulunan hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöplerin bulunduğu alana komşu olarak Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinin de bulunmasına rağmen sadece Kartal Belediyesi’nin hedef gösterilmesi ise oldukça manidardır. Kaldı ki, Aydos bölgesi Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bahsi geçen konuyla alakalı tüm eleştiri oklarının Kartal Belediyesi’ne yönlendirilmesi kötü niyetli ve planlı bir hamledir. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı’nda çalışmalarını her daim sürdürmektedir. Gerekli tüm çalışmalar 7/24 yapılmaktadır.

Ayrıca Kartal Belediyesi’ne Halk Masası, WhatsApp hattı, sosyal medya hesapları, telefon ve email şikâyetleri de güncel olarak değerlendirilmektedir. Bahsi geçen konu ile alakalı Kartal Belediyesi’ne herhangi bir şikâyet gelmediğinin özellikle altını çizerek yapılan haberlerin Kartal Belediyesi’ne yönelik bir karalama kampanyası olduğunu belirtiriz. Kartal Belediyesi’ne gelen tüm istek, talep ve şikâyetler kısa sürede değerlendirilip sonuca ulaştırılır.

Konuyla ilgili olarak yanlış yönlendirmelere sebebiyet vermemek adına bu servis edilen haberlerin çarpıtıldığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak ister, saygılar sunarız” ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAF)

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