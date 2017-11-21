Kartal bebeğe kalp nakli yapıldı: Ailene hoş geldin, annem

Almanya'da yapılacak kalp ameliyatının 1 milyon 99 bin Euro'luk masrafını karşılamak için Türkiye'nin seferber olduğu Kartal Yıldırım'ın kalp nakli gerçekleşti. Giessen Üniversite Kliniği'nde gerçekleştirilen kalp naklinin başarılı geçtiği aktarıldı. Kartal bebeğin annesi Ahu Kahraman Yıldırım, ameliyat boyunca ameliyathanenin yanında beklediğini söyleyerek, "Yeni kalbe 'Yeni ailene hoş geldin, annem' dedim. Teşekkür ettim. Ama bu kalbin sahibi çocuğun ailesi ağlarken, ben mutluluğu elbette doya doya yaşayamadım. Benim üç çocuğum var, şimdi dört oldu diye düşünerek, sevindim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki aydır Almanya'da Giessen Üniversite Kliniği'nde yapay kalp makinasında yeni bir kalp bekleyen Kartal bebek, pazar gecesi yeni kalbine kavuştu. Kalp ve Damar cerrahı Prof. Hakan Akıntürk'ün gerçekleştirdiği kalp nakli başarılı geçti. Önce yapay kalbin çıkarılması için Kartal bebek pazar akşamı ameliyata alındı. Ardından yerel saatle saat 20.00'de yeni kalp geldi ve Kartal bebek hemen kalp nakli için tekrar ameliyathaneye yatırıldı. Kalp naklini pediatrik kalp damar cerrahı Prof. Akıntürk yaptı. Kartal bebek Almanya saatiyle sabah saat 03.00'te ameliyathaneden çıktı ve 48 saat gözetim altında tutulmak üzere yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

"Hoş geldin annem"

Kartal bebeğin annesi Ahu Kahraman Yıldırım, pazar gecesi yaşadıkları mutluluk, heyecan ve sevinci şöyle aktardı:

“Ben akşam hava almak için hastanenin kapısına çıktım. O anda organ nakil aracı önüme geldi. Doktorlar ellerinde kalbin bulunduğu özel kutuyla araçtan inince, ben o sevinçle kalbi taşıyan doktorun boynuna atlayıp sarıldım. Doktorlar koşarak kalbi ameliyathaneye götürdü. Hastaneyi terketmedim. Yakınında olayım, beni hissetsin istedim. Hemşireler de bana kıyamadı. Kartal'ın odasının yanında bir bekleme odası vardı. Oraya gittim. Hemşireler bana bir battaniye verdiler ve Kartal ameliyathaneden çıkıncaya kadar bekledim. Çıktıktan sonra 5 dakika görebildim. Yeni kalbe 'Yeni ailene hoş geldin, annem' dedim. Teşekkür ettim. Ama bu kalbin sahibi çocuğun ailesi ağlarken, ben mutluluğu elbette doya doya yaşayamadım. Benim üç çocuğum var, şimdi dört oldu diye düşünerek, sevindim.”

48 saat önemli

“Kartal amealiyatta çok kan kaybetmiş. Çünkü yapay kalp takılıyken kan sulandırıcı veriliyordu. Doktor ameliyatın başarılı geçtiğini, ancak 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi. Kartal, ameliyathaneden çıktıktan sonra gözetim altında tutulmak için yoğun bakıma alındı. Şimdi ilk 48 saatin de komplikasyon çıkmadan geçmesi, vücudun yeni kalbi kabul etmesi için dua ediyoruz. Önümüzdeki 6 ay içinde herhangi bir virüs kapmaması gerekiyor Kartal'ın. O nedenle yüklü kortizon veriyorlar. Bunun yanında yapay kalple böbrekleri zarar görmüş olabilir diye böbreklerini kontrol edecekler. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kalp bulunmuş olması çok önemli. Kalbin nereden geldiği, bir kız ya da erkek çocuğa mı ait, bu konuda doktorlar bilgi vermiyor ve bu bilgiler hiçbir zaman açıklanmıyor. Nereden geldiği değil, organ bağışının hayat kurtardığı asıl önemli olan.”