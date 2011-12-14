Kartal Avrupa'da semalarında!

T24

Kartal seri başı olacak





'Yuvanıza hoş geldiniz'



Başkan ve Havutçu evde izledi



Rüştü kaptan oldu



İngiltere'den 1000 taraftar, 10 gazeteci



İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Fernandes, 74. dakikada Mustafa Pektemek ve 82. dakikada Edu attı. İngiliz temsilcisinin tek golünü ise 29. dakikada Fuller kaydetti.Konuk takımın yıldız oyuncusu Upson, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Temsilcimiz, bu galibiyetle E Grubu'nu 12 puanla lider olarak tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Stoke City ise grubu 11 puanla 2. bitirerek E Grubu'nda Avrupa Ligi'de bir üst tura yükselen ikinci takım oldu..Temsilcimiz, E Grubu'nu ilk sırada bitirerek büyük bir avantajı da elde etmiş oldu. Beşiktaş, cuma günü yapılacak kura çekimine 1. torbadan katılma şansı yakaladı.1. torba (Trabzonspor'un olası rakipleri): Manchester City, Manchester United, Olympiakos, Valencia, BEŞİKTAŞ, Sporting Lizbon, Athletic Bilbao2. torba (Beşiktaş'ın olası rakipleri): Ajax, Porto, TRABZONSPOR, Viktoria Plzen, Stoke City, Lazio, SalzburgStoke City maçında tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçen pazartesi günü tahliye edilen Asbaşkan Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş lehine tezahüratlar yaptı. Kapalı tribünde her maçta yer alan ve bu üçlünün fotoğrafının bulunduğu “Sizinleyiz” yazılı dev pankart, bu kez “Yuvanıza hoş geldiniz” yazısıyla asıldı. Ayrıca kapalı tribünde “Özgürlük güzel şey” yazılı pankart da dikkati çekti. Bu arada Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu, karşılaşmayı izlemek için Fiyapı İnönü Stadı'na gelmedi.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Stoke City maçını siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören ile geçen pazartesi günü Metris Cezaevi'nden tahliye edilen teknik direktör Tayfur Havutçu birlikte Demirören'in evinde izledi. Karşılaşma öncesi bir araya gelen ve bir süre görüşen ikili, daha sonra karşılaşmayı da birlikte televizyondan takip etti. Asbaşkan Serdal Adalı da karşılaşmayı izlemek için Fiyapı İnönü Stadı'na gelmedi.Beşiktaş'ta Stoke City maçına kaleci Rüştü Reçber kaptan olarak çıktı. İbrahim Toraman ve Ricardo Quaresma'nın yokluğunda kaptanlık pazu bandını tecrübeli kaleci Rüştü taktı.İngiliz taraftarlar, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Eski açık tribündeki yerlerini alan 1000 kadar İngiliz taraftar, tezahüratlar yaparak takımlarını destekledi. İngiliz gazeteciler ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, maçı 10 İngiliz medya mensubu takip etti.