Kartal, Avrupa'da 129. maçına çıkıyor

Beşiktaş, Ukrayna'nın Metalist takımıyla yarın yapacağı UEFA Kupası 1. tur ilk maçında Avrupa kupalarındaki 129. karşılaşmasına çıkacak.''Kara Kartallar'', bugüne kadar Avrupa kupalarında yaptığı toplam 128 maçta, 42 galibiyet, 59 yenilgi, 27 de beraberlik aldı. Avrupa'da, bugüne kadar rakip fileleri toplam 151 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 195 gol gördü.Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaptığı maçların dağılımı şöyle:Organizasyon K O G B M A Y-----------------------------------------------------------------Ş. Kulüpler ve Ş.Ligi 15 58 19 11 28 56 93Kupa Galipleri Kupası 7 20 4 4 12 21 38UEFA Kupası 10 50 19 12 19 74 64------------------------------------------------------------------Toplam 32 128 42 27 59 151 195Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-59 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-87 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Bosna Hersek takımı karşısında elde etti.Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında İngiltere'nin FC Liverpool takımı karşısında elde ettiği 8-0'lık yenilgiyle hem kendi, hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyetini elde etmiş oldu.Siyah-beyazlıların, daha önceki en farklı skorlu yenilgisi yine bir İngiliz ekibine karşı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşmişti. Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Leeds United takımına 6-0 yenilmişti.Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu.Beşiktaş forması giydiği dönemlerde, Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7'şer golle Mehmet Özdilek ve Bobo, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin izliyor.