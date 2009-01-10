Kartal Antep'te kapatıyor

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş, gruplardaki son maçında bugün saat 19.00'da Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u İstanbul'da 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek A Grubu'nu ilk sırada tamamlamak istiyor.



Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşamayı hakem Koray Gencerler yönetecek.



Siyah-Beyazlılar, gruptaki ilk maçında Antalyaspor'u 3-0, ikinci sınavında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 ve 3. haftada da BJK İnönü Stadı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.



3'te 3 yaparak grubunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar, A Grubu'nun 5. ve son haftasında ise maç yapmayacak.



KUPADA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI



13.30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR - ANTALYASPOR

13.30 ANKARASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantepspor



Mahmut Bezgin

Erkan

Deumi

Bekir

İvan

İsmail

Hakan

Mehmet Yozgatlı

Erman

Tabata

Beto



Beşiktaş



Hakan

Toraman

Sivok

Zapotocny

Üzülmez

Serdar Kurtuluş

Uğur

Serdar Özkan

Ekrem

Holosko

Nobre