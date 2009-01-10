Kartal Antep'te kapatıyor

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş, gruplardaki son maçında bugün saat 19.00'da Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u İstanbul'da 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek A Grubu'nu ilk sırada tamamlamak istiyor.
Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşamayı hakem Koray Gencerler yönetecek.
Siyah-Beyazlılar, gruptaki ilk maçında Antalyaspor'u 3-0, ikinci sınavında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 ve 3. haftada da BJK İnönü Stadı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
3'te 3 yaparak grubunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar, A Grubu'nun 5. ve son haftasında ise maç yapmayacak.
KUPADA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
13.30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR - ANTALYASPOR
13.30 ANKARASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantepspor
Mahmut Bezgin
Erkan
Deumi
Bekir
İvan
İsmail
Hakan
Mehmet Yozgatlı
Erman
Tabata
Beto
Beşiktaş
Hakan
Toraman
Sivok
Zapotocny
Üzülmez
Serdar Kurtuluş
Uğur
Serdar Özkan
Ekrem
Holosko
Nobre