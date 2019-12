Kartal, Anadolu'ya uçacak!

Başkan Yıldırım Demirören, mayıs ayında İnönü Stadı'na ilk kazmayı vurmayı planladıklarını açıkladı, "İnşaat süresince maçlarımızı Anadolu'nun çeşitli kentlerinde oynayacağız. Anadolu'ya gitmemizin temelinde buralara Beşiktaş sevgisini daha da aşılamak yatıyor" ifadelerini kullandı



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yazılı ve görsel medyanın genel yayın yönetmenleri, müdürleri ve spor yazarlarıyla bir araya geldi, gelecekle ilgili düşüncelerini dile getirdi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Çırağan Otel'de gerçekleşen ve yaklaşık dört saat süren toplantıya katılımın büyük olması dikkat çekerken, Demirören, İnönü Stadı'nın yeniden yapılması için başlatılan girişimlerin son aşamaya geldiğini ve bu konuda medyanın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İnönü Stadı'yla ilgili kararın Anıtlar Kurulu'ndan çıkma aşamasında olduğunu vurgulayan Başkan Demirören, ilk kazmayı Mayıs ayının sonlarına doğru vuracaklarını açıkladı. Yeni stadın her türlü projesinin hazırlandığını vurgulayan Başkan Demirören, Beşiktaş'ın kasasından bir lira çıkmayacağını, yap-işlet modeliyle stadı kulübe kazandıracaklarını kaydetti.



110 milyon euro



Tarihi İnönü Stadı'nın yeniden yapılmasının 110 milyon euroya malolacağını kaydeden Yıldırım Demirören, "Projeler hazır. Anıtlar Kurulu'nda işlemler hızla yürüyor. İznin çıkması halinde İnönü'ye ilk kazmayı Mayıs ayında vurmayı hedefliyoruz. Biz devletten yer istemiyoruz, var olan stadı yıkıp, yerine her yönüyle modern bir stad yapmayı hedefliyoruz. Bu rüyamızın gerçeğe dönüşmesine az kaldı. Şampiyonluklar elbette önemli, ancak tesislerle tarihe geçiyorsunuz. Daha önceki yönetimlerin başlattığı Fulya Projesi'nin bitirdik. Şimdi sırada İnönü var. Tribünleriyle, oto parklarıyla, localarıyla, beş bin kişilik konferans salonuyla örnek bir stad olacak. Yılda 30 milyon euro gelir getirecek" dedi.



Anadolu'ya gidecek



İnönü Stadı'nı bir yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini de kaydeden Demirören, inşaat süresince Beşiktaş'ın kendi sahasındaki maçlarının büyük bir bölümünü Anadolu'nun çeşitli kentlerinde oynayacaklarını açıkladı. Olimpiyat Stadı'nı hiç düşünmediklerini, Anadolu'ya gitmenin temelinde, Beşiktaş sevgisini bu kentlere taşımak olduğunu belirten Demirören, "Anadolu'da müthiş sevgi ve yakınlık görüyoruz. Diğer rakip taraftarların da sevgisi üst düzeyde. Amacımız taraftar sayımızı daha da artırmaktır" dedi.



Toplantıya katılanların büyük bir bölümü, "Maçlar Anadolu'da olursa, şampiyonluk ne olacak? Bu büyük bir engel değil mi? Ya da şampiyonluğu bu süreçte rafa mı kaldıracaksınız?" şeklindeki sorulara Başkan Demirören, "Elbette şampiyonluğu yine kovalayacağız. Ama bu süreçte biraz hoşgörüye gereksinimimiz var. Bu demek değildir ki, şampiyonluğu o sezon rafa kaldıracağız. Yine hedefimiz zirve olacak. Ancak bu anlamda, bu yolda biraz sabır ve hoşgörü bekliyoruz camiadan. Şampiyonluklar geçiçidir, ama eserler kalıcıdır" diye yanıt verdi.



Devamı gelecek!



"Bu tür geniş katılımlı toplantıları sürekli yapacağız. İletişimin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Örnek mi? Bizler Del Bosque konusunda kendimizi anlatamadık. Davamızda haklıydık, ancak bu haklılığımızı bir türlü kamuoyuna yansıtamadık. Federasyon bizi haklı buldu, UEFA haklı buldu, CAS'tan döndü. Hocanın görevine son verdiğimiz gün sezon sonuna kadar tüm alacaklarını ödedik. Yani alacaklı bizdik, o oldu."



Del Bosque hataydı



"Del Bosque'yi göndermemiz büyük hataydı. Ama o anki ortamı size anlatamam. Müthiş bir kamuoyu baskısının yanısıra, bir de yönetim kanadından sıkıştırıldım. Düşünün altı yönetici arkadaşım onu göndermezsem, istifa edeceklerini söylediler. Bu tabloda benim de yapabileceğim başka bir şey yoktu. Şimdi olsaydı göndermezdim. O zaman Tigana'yı da getirmezdim. Yabancı hocalarla çalışmamız bir daha söz konusu olamaz."



Lincoln kazanılmalı



"Yıldız futbolculara sahip çıkılmalı. Özellikle yabancı futbolcular ülkemize uyum göstermekte sıkıntı çekiyorlar. Tabii ki kolay değil. Örneğin Lincoln. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama tartışılıyor. Bence medyanın ve Galatasaray'ın Lincoln'e sahip çıkmaları şart. Onu kaybetmemek gerekir. Otursa da parasını zaten alıyor. Bu benim düşüncem. Biz kriz nedeniyle artık gençlere önem vereceğiz. Rezerv lig mutlaka kurulmalı."



Fener'e imreniyorum



"Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı taraftarın kulübü için para harcamaması. Yılda on dolar takımı için harcasa, diyelim ki on milyon taraftarın var, bu da eder 100 milyon dolar. Fenerbahçe'ye bu konuda imreniyorum. Stadın çevresinde satılan formaların yüzde 70 korsan. Taraftarlarımızı bu anlamda daha duyarlı olmaya çağırıyorum."