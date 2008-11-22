Kartal adeta eriyor!..



Beko Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, Beşiktaş Cola Turka'yı 87-83 yendi.



Ligin yenilgisiz lideri Türk Telekom, 7. haftada 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş Cola Turka'yı konuk etti. Ankara temsilcisi, maçtan 87-83 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.



Mücadeleye Türk Telekom, Tutku Açık'ın 3 sayılık basketi ile başlarken, Beşiktaş Cola Turka ise üst üste 4 hücumdan boş döndü. Marcus Fasion ile ilk sayılarına ulaşan rakibi karşısında Erwin Dudley ve Kennedy Winston ile sayılar bulan ev sahibi takım, 4. dakikayı 9-2 önde geçti. Sert savunma yapan ve Erwin Dudley-Kennedy Winston ikilisi ile çok etkili olan Türk Telekom, Tutku Açık'ın 3 sayılık basketi ile 7. dakikaya girilirken farkı çift haneli rakamlara taşıdı: (16-6). Serkan Erdoğan'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinden skora katkı vermesi ile hücumda sıkıntı yaşamayan Ankara temsilcisi, Mire Chatman ve Cevher Özer'in sayılarına engel olamadı. Rakibinin savunma direncini kaybettiği dakikaları iyi değerlendiren konuk takım, Marcus Fasion'un sayıları ile 9. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: (21-17). Türk Telekom, Tutku Açık'ın basketi ile ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.



İkinci periyoda Türk Telekom, Bekir Yarangüme'nin, Beşiktaş Cola Turka ise Mire Chatman'ın üst üste bulduğu basketlerle başladı. Michael Wright'ın basketine de Mire Chatman ile cevap veren siyah beyazlılar, 15. dakikada Cevher Özer'in basketi ile önce skorda dengeyi kurdu, ardından da James Butler'in sayıları ile maçta ilk kez öne geçti: (30-32). Barış Özcan ve Michael Wright'ın basketleri ile skordaki suskunluğunu bozan ev sahibi takım, ribaundlarda etkisiz kaldı. Jimmy Baxter ve Mehmet Yağmur'un 3 sayılık basketleri ile rakibinin skor üretemediği dakikalarda farkı 6 sayıya çıkartan siyah beyazlılar, Kennedy Winston ve Roderick Blakney'in basketlerine engel olamadı. İlk yarı 41-40 Beşiktaş Cola Turka'nın üstünlüğünde kapandı.



İkinci yarıya Türk Telekom, Asım Pars ve Kennedy Winston'ın, konuk takım ise Cevher Özer ile Marcus Fasion'ın basketleri ile başladı. Karşılıklı üretilen sayılarla maçtaki denge bozulmazken 25. dakikaya 47-47'lik eşitlikle girildi. Serkan Erdoğan ve Erwin Dudley ile üst üste basketler bulan Ankara temsilcisi, 26. dakikada 5 sayılık üstünlüğü yakalarken skoru da 54-49'a taşıdı. Cevher Özer-Haluk Yıldırım ikilisi ile tekrar skorda dengeyi kuran İstanbul temsilcisi, Kennedy Winston'ı durdurmakta zorlandı ve son periyoda Türk Telekom 62-59 önde girdi.



Final periyoduna Tutku Açık'ın sayıları ile başlayan ev sahibi takım, arka arkaya hücumlardan boş dönen rakibi karşısında serbest atış çizgisinden de Kennedy Winston- Tutku Açık ikilisi ile skor üretti ve 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkarttı: (70-62). Cevher Özer ile bu periyottaki ilk sayılarına ulaşan siyah beyazlılar, Cevher Özer ile birlikte Mire Chatman'in skorer oyunu ile maçta 34. dakikanın içinde tekrar dengeyi kurdu: (70-70). Bekir Yarangüme'nin 3 sayılık basketine de Cevher Özer ve Adem Ören ile karşılık veren Beşiktaş Cola Turka, skor üstünlüğünü ele geçirme fırsatlarından yararlanamadı.



Maçın son 3 dakikasına 76-73 Türk Telekom önde girdi. Alan savunmasına Tutku Açık'ın 3 sayılık basketi ile çözüm bulan ev sahibi takım, Roderick Blakney'in de skora katkısı ile üstünlüğünü korudu ve maçtan 87-83 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 87-83



SALON: Ankara Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç , Elif İnci , Ersan Ergüder

TÜRK TELEKOM: Serkan 9, Tutku 18, Winston 19, Dudley 7, Lang , Bekir 8, Wright 6, Blackney 15, Barış Özcan 2, Asım 3

BEŞİKTAŞ COLA TURKA: Mehmet 3, Muratcan , Faison 18, Cevher 25, Adem 3, Butler 3, Chatman 20, Haluk Yılrdırım 3, Bater 8

1. PERİYOT: 23-17 (Türk Telekom lehine)

DEVRE: 41-40 (Beşiktaş Cola Turka lehine)

3. PERİYOT: 62-59 (Türk Telekom lehine)

5 FAUL: Bater (31.09) (Beşiktaş Cola Turka lehine)