T24 LogoT24 Logo
Spor

KARTAL 5 EKSİKLE GAZİANTEP'E GİDİYOR İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 15:58

-KARTAL 5 EKSİKLE GAZİANTEP'E GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası grup maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana takım halinde koşularla başlayan siyah-beyazlılar, çeşitli pas çalışmalarının ardından iki grup halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Tedavileri devam eden Ekrem Dağ, Mert Nobre, Tomas Sivok ve Matteo Ferrari antrenmana katılmazken, Rıdvan Şimşek ile Tomas Zapotocny fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. -GUTİ, GAZİANTEP KAFİLESİNDE YOK- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Gaziantep'e götüreceği oyuncuları belirledi.  Yarın sabah özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek siyah-beyazlılarda Guti Hernandez, Rüştü Reçber, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio ve Fatih Tekke kadroya alınmadı.  Bu arada teknik direktör Schuster, maç kadrosuna 18 kişi alma hakkı bulunmasına rağmen ilginç bir kararla Gaziantepspor kafilesine 17 futbolcu dahil etti.   Maç günü Gaziantep'e gidecek siyah-beyazlıların kafilesinde şu futbolcular yer alacak: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Yusuf Şimşek, Ricardo Quaresma, Onur Bayramoğlu, Ersan Gülüm, İbrahim Üzülmez, Michael Fink, Necip Uysal, Roberto Hilbert, Nihat Kahveci, Bobo, Rodrigo Tabata, İsmail Köybaşı, Filip Holosko, Erhan Güven.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24