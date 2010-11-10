-KARTAL 5 EKSİKLE GAZİANTEP'E GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası grup maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana takım halinde koşularla başlayan siyah-beyazlılar, çeşitli pas çalışmalarının ardından iki grup halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Tedavileri devam eden Ekrem Dağ, Mert Nobre, Tomas Sivok ve Matteo Ferrari antrenmana katılmazken, Rıdvan Şimşek ile Tomas Zapotocny fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. -GUTİ, GAZİANTEP KAFİLESİNDE YOK- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Gaziantep'e götüreceği oyuncuları belirledi. Yarın sabah özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek siyah-beyazlılarda Guti Hernandez, Rüştü Reçber, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio ve Fatih Tekke kadroya alınmadı. Bu arada teknik direktör Schuster, maç kadrosuna 18 kişi alma hakkı bulunmasına rağmen ilginç bir kararla Gaziantepspor kafilesine 17 futbolcu dahil etti. Maç günü Gaziantep'e gidecek siyah-beyazlıların kafilesinde şu futbolcular yer alacak: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Yusuf Şimşek, Ricardo Quaresma, Onur Bayramoğlu, Ersan Gülüm, İbrahim Üzülmez, Michael Fink, Necip Uysal, Roberto Hilbert, Nihat Kahveci, Bobo, Rodrigo Tabata, İsmail Köybaşı, Filip Holosko, Erhan Güven.