-KARTAL 3'TE 3 PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Galatasaray ve Bursaspor maçlarını kazanarak zirve yarışından kopmayan siyah-beyazlı ekip, Eskişehirspor maçından da 3 puanla ayrılırsa, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 3 maç üst üste galip gelecek. Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek. Eskişehir'e maç günü gidecek olan Beşiktaş'ta, izinli olan Fatih Tekke ve Yusuf Şimşek'in yanı sıra, sakatlıkları süren Bobo, Rüştü Reçber, Ekrem Dağ, Nihat Kahveci ve Onur Bayramoğlu yarınki maçta da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Quaresma, Nobre ve Ferrari'nin durumları ise bugünkü idmandan sonra netlik kazanacak. Siyah-beyazlı takımda 3'er sarı kartları bulunan Mert Nobre, Roberto Hilbert ve Ersan Adem Gülüm, yarınki maçta da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sonunda 27 puanlı Beşiktaş 5. sırada bulunurken, son 4 maçını yitirmeyen 16 puanlı Eskişehirspor ise 13. sırada yer alıyor.