-Kartal 3 puanı kaptı İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor'u 1-0 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. 9. dakikada Necip'in pasında Veli, ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştuğa anda, Ali Turan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada Simao, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Antalyaspor rakip kalede gol ararken savunmada az adamla yakalandı. Simao, kendi ceza alanı önünde aldığı meşin yuvarlağı orta sahayı geçtikten sonra sol taraftaki Veli'ye bıraktı. Ancak bu oyuncu ceza alanına önüne geldiği anda yerden kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı da 1-0 Beşiktaş'ı üstünlüğüyle sona erdi. -İkinci yarı- 54. dakikada soldan topla ceza alanına giren Holosko, son çizgiye indiği anda altıpasın önündeki Veli'yi gördü. Ancak bu oyuncu ilk yarıda olduğu gibi kötü vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta gitti. 90. dakikada Tita'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş savunmasının müdahale edemediği topla buluşan Necati'nin kafa vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağa sahip oldu. 90+3. dakikada İsmail'in uzun pasında topla buluşan Edu, rakibini geçtikten sonra ceza alanı içinde müsait durumda yerden sert vurdu, ancak kaleci Ömer meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Simao'nun soldan yerden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, 4. haftada 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından hakeme sert itirazlarda bulunan Deniz Barış, kırmızı kart gördü.