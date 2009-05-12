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Spor

Kartal 2'de 1 kazanıyor!

Fortis Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finalde mücadele edecek.

12 Mayıs 2009 03:00


Fortis Türkiye Kupası finalinde bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finalde mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda daha önce 13 kez final oynayan Beşiktaş, 7 kez kupayı müzesine götürdü.

Kupada son 4 sezonda 3. kez finalde mücadele edecek ''Kara Kartallar'', en son 2006-2007 sezonunda finalde Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.


BEŞİKTAŞ'IN FİNALLERİ


Beşiktaş'ın Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:


Sezon Şampiyon Finalist 1.Maç 2.Maç

------- ----------- -------- ----- -----

1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0

1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0

1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0

1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 (Uzatmada)

1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1

1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0

1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2

1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2

1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 (5-3 Penaltılarla)

1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0

2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0

2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada)

2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0 (Uzatmada)



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