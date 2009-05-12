Kartal 2'de 1 kazanıyor!



Fortis Türkiye Kupası finalinde bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finalde mücadele edecek.



Türkiye Kupası'nda daha önce 13 kez final oynayan Beşiktaş, 7 kez kupayı müzesine götürdü.



Kupada son 4 sezonda 3. kez finalde mücadele edecek ''Kara Kartallar'', en son 2006-2007 sezonunda finalde Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.





BEŞİKTAŞ'IN FİNALLERİ





Beşiktaş'ın Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:





Sezon Şampiyon Finalist 1.Maç 2.Maç



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1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0



1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0



1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0



1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0 (Uzatmada)



1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1



1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0



1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2



1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2



1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 (5-3 Penaltılarla)



1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0



2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0



2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada)



2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0 (Uzatmada)







