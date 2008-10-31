Kartal 2. yarıda

Beşiktaş, efsane isimlerinden Mehmet Özdilek’i takımın başına getiren Antalyaspor’u kupa sınavında 3-0 mağlup etti. İlk 70 dakika iki takımın oynadığı futbol uyutsa da ev sahibi, 72 ve 77. dakikalar arasında golleri bularak farklı galibiyete uzandı. Kartal, ikinci maçında Trabzonspor’la 11 Kasım’da Avni Aker’de karşılaşacak







Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor, BJK İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmayı 3-0 kazanarak A Grubu'na 3 puanla başladı.



Siyah-beyazlı takımın gollerini 72. dakikada Cisse, 74. dakikada Holosko ve 75. dakikada Tello attı.



BEŞİKTAŞ: 3 - ANTALYASPOR: 0



Stat: BJK İnönü

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Özgür Çetiner xx, Hüseyin Fidan xx

Beşiktaş: Hakan xx, Serdar Kurtuluş xx, İbrahim Toraman xx, Zapotocny xx, Ekrem xxx, Sivok xxx (Dk. 84 Tuna ?), Ali Tandoğan xx (Dk. 46 Tello xxx), Serdar Özkan x, Uğur xx (Dk. 46 Cisse xxx), Holosko xx, Bobo xx

Antalyaspor: Ömer xx, Recep xx (Dk. 79 Straka x), Yalçın xx, Vahap xx, Orhan xx, Abdullah xx, Sedat xx, Volkan xx, Ertuğrul xx (Dk. 59 Korhan xx), Zitouni xx, Djiehoua xx (Dk. 58 Mustafa xx)

Goller: Dk. 72 Cisse, Dk. 75 Holosko, Dk. 77 Tello (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 30 Recep, Dk. 43 Djiehoua (Antalyaspor), Dk. 35 Sivok, Dk. 43 Zapotocny, Dk. 65 Holosko (Beşiktaş)







MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Ali Tandoğan'ın şutunda, top yandan farklı bir biçimde auta gitti.



32. dakikada ceza alanında Bobo'nun pasında topla buluşan Uğur, meşin yuvarlağı Holosko'ya bıraktı. Bu futbolcunun dönerek şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



36. dakikada ceza alanı dışında sağ çaprazdan Zitouni'nin yerden şutunda, top kaleci Hakan'da kaldı.



Kalan dakikalar da gol getirmeyince, maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla kapandı.



65. dakikada Beşiktaş savunmasından topu kurtaran Zitouni'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



64. dakikada Tello'nun pasında topla buluşan Ekrem, meşin yuvarlağı kafayla savunmanın arkasındaki Bobo'ya bıraktı. Bu futbolcu ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu, ancak son anda yatarak müdahalede bulunan Orhan'a çarpan top kornere çıktı.



66. dakikada orta alandan atılan topu solda yakalayan Ekrem, son çizgiye indiği anda ortaladı, kaleci Ömer'den önce altıpasta Bobo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.



72. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı köşe atışında, altıpasta topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağa ayak koydu. Kaleci Ömer ve Abdullah'ın, kale direğinin dibindeki müdahalesine karşın top filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



75. dakikada Serdar Özkan'ın pasında topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı ceza alanına giren Holosko'ya bıraktı. Holosko, rakibinden kurtardığı topu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-0



77. dakikada Tello, sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu yine ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.



80. dakikada Serdar Özkan'ın soldan ortasında, Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Holosko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Orhan'a çarpan meşin yuvarlağı önünde bulan Cisse'nin vuruşunda, top farklı bir biçimde auta gitti.



89. dakikada Ekrem'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Holosko, kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Ömer'den döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Beşiktaş, maçı 3-0 kazandı.