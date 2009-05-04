Kartal 14 maç sonra...



Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek liderlik şansını tepen Beşiktaş'ın 2009 yılında ligdeki 13 maçlık yenilmemezlik serisi de son buldu.





Turkcell Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 yenilen Beşiktaş, bir kez daha liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.



Lider Sivasspor'un Gaziantepspor'a yenildiği haftada, zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda zirveye çıkacak olan siyah-beyazlılar, spor kamuoyunca kesin favori gösterildiği maçı yitirerek, taraftarlarını üzdü.



Beşiktaş, 2 hafta önce de Sivasspor'un, Konya'da berabere kalmasını değerlendiremeyip, Bursaspor ile yine sahasında berabere kalmıştı.



Beşiktaş, ligin son 4 haftasına lider Sivasspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada girerken, 3. sıradaki Trabzonspor ile de arasındaki puan farkı 3'e indi.



Beşiktaş, gelecek 2 haftada Ankara deplasmanında Ankaraspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak.



Diğer yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ile BJK İnönü Stadı'nda yaptığı üstüste 4. lig maçını da yitirdi. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tribünde büyük üzüntü yaşarlarken, futbolcular da üzgün biçimde soyunma odasına gittiler.



2009'DA LİGDEKİ İLK YENİLGİ



Beşiktaş, Fenerbahçe yenilgisiyle 2009 yılında ligdeki ilk yenilgisini aldı.



2009 yılında daha önce ligde yaptığı 13 maçta, 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri karşısında yenilgiyle tanıştı.



Öte yandan siyah-beyazlılar, 6 maçtır yenemediği, son 5 maçı yitirdiği Fenerbahçe karşısında üstüste 6. kez maç yitirmiş oldu. İki takım, 13 Mayıs Çarşamba günü 47. Fortis Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaşacak.



ZİRVEDE GALİBİYETİ YOK



Beşiktaş, ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı galibiyet özlemine yine son veremedi.



Lider Sivasspor ve Trabzonspor ile 2'şer maçta da berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye her iki maçta da yenildi, ilk yarıdaki Galatasaray maçını da yitirdi.



Bu arada Beşiktaş, ligde bu sezon BJK İnönü Stadı'nda Ankaraspor maçının ardından 2. kez maç yitirmiş oldu.



