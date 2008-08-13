Kartal 127. Avrupa sınavında

Tempo24-



Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında yaptığı toplam 126 maçta, 40 galibiyet, 59 yenilgi, 27 de beraberlik aldı. Avrupa'da, bugüne kadar rakip fileleri toplam 145 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 194 gol gördü.



Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti.



Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi



K O G B M A Y



15 58 19 11 28 56 93



Kupa Galipleri Kupası



7 20 4 4 12 21 38



UEFA Kupası



10 48 17 12 19 68 63



Toplam



32 126 40 27 59 145 194







Hükmen galibiyetler



Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-59 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-87 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı.









Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Bosna Hersek takımı karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.



Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında İngiltere'nin FC Liverpool takımı karşısında elde ettiği 8-0'lık yenilgiyle hem kendi, hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyetini elde etmiş oldu.



Siyah-beyazlıların, daha önceki en farklı skorlu yenilgisi yine bir İngiliz ekibine karşı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşmişti. Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Leeds United takımına 6-0 yenilmişti.



Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Beşiktaş forması giydiği dönemlerde, Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Bobo, Feyyaz Uçar ve Metin Tekin izliyor.



Beşiktaş, oynadığı 9 ön eleme turunun 7'sinde turu geçerken, 2'sinde ise elendi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da mücadele ettiği son 5 ön eleme turunda da rakiplerini geçmeyi bildi. İlk olarak 1995 yılında Şampiyonlar Ligi öne elemesinde Norveç'in Rosenborg takımıyla eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-0 yenildiği rakibini, İstanbul'da 3-1 yenmesine rağmen turu geçememişti. Daha sonra 1997'de Slovenya'nın NK Teatenic Maribor Branik takımını Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eleyen siyah-beyazlılar, gruplara kalmayı başarmıştı.



1999'da İsrail ekibi Hapoel Haifa'ya Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenen Beşiktaş, 2000'de ise aynı kupada 2. ön eleme turunda Levski Sofya, 3. ön eleme turunda da Lokomotiv Moskova'yı eleyerek gruplara kaldı.



UEFA Kupası ön eleme turunda 1996-97 sezonunda Belarus'un Dinamo Minsk takımını eleyen siyah-beyazlılar, 2005-06 sezonunda da yine ön elemede Liechtenstein'ın Vaduz ekibini elemeyi başarmıştı. Beşiktaş, son olarak geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Sheriff Tiraspol, 3. ön eleme turunda da İsviçre'nin FC Zürih takımlarını elemeyi başarmıştı.



UEFA'da daha başarılıları



Beşiktaş, UEFA Kupası'nda oynadığı 2 ön elemede de başarılı oldu. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1996-97 sezonunda Belarus'un Dinamo Minsk takımını eleyen siyah-beyazlılar, 2005-06 sezonunda da Liechtenstein'ın FC Vaduz takımını saf dışı bıraktı.



Siyah-beyazlılar, ön eleme turlarında oynadıkları 18 maçta sadece 2 kez sahadan yenik ayrılırken, 11 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, ön elemelerde rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.