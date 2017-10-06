Kart ve kredi borcundan mahkemelik olanlar 900 bin kişiyi geçti

İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Kredi kartı ve bireysel kredi borcundan dolayı yılın ilk sekiz ayında mahkemelik olanlar 900 bin kişiyi geçti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ağustos 2017 Raporu’na göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan toplam kişi sayısı, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 artışla, 899 bin kişiden 912 bin kişiye ulaştı.

TBB verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artarak,479 bin kişiden 499 bin kişiye ulaştı. Buna karşın, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 4.9 azalarak 665 bin kişiden 632 bin kişiye geriledi. (Tablo)