Kart hırsızlarına 2 ayrı suçtan ceza

T24- Kurul, yeni TCK ışığında verdiği ilk örnek kararında, kartı çalıp kullanan sanığın hem “kredi kartını kötüye kullanma” hem de “hırsızlıktan” cezalandırılmasına hükmetti.





Kurul, bu kararıyla kartın ele geçiriliş şeklini ayrı bir suç olarak değerlendirdi.





Ankara Eryaman’da sanık Cumayi K. kurduğu düzenekle kartların bankamatikte kalmasını sağlayarak, yardım bahanesiyle sahiplerinden şifrelerini öğrendi. Bu yolla 1 Ekim 2008’de şikâyetçi Bektaş E.’nin hesabından 100 lira çekti. Cumayi K., 1 Kasım 2008’de de Ahmet S.’nin kartını aldı. Ancak Ahmet S. şüphelenip takip ettiği, kartından 600 lira çeken sanığı yakalattı.





Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa, “hırsızlıktan” 2 yıl, “kredi kartını kötüye kullanmaktan” 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 5 ay 4 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi. Sanığın temyizi üzerine Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 11 Kasım 2009’da mahkemenin eylemi ayrı ayrı “hırsızlık” ve “kredi kartının kötüye kullanılması” sayan kararını yerinde buldu ve onadı.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Ocak’ta, yeni TCK’nın 245/1 maddesindeki, “Başkasına ait kredi kartını her ne surette olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran” ifadesine dayanarak, eylemin “kredi kartını kötüye kullanma” şeklinde tek suç olacağı görüşüyle karara itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 30 Mart’ta bu itirazı görüştü ve reddetti.