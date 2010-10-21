-KART FAİZİ MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A)- 21.10.2010 - CHP, kredi kartı kullanımının neden olduğu sorunların belirlenerek, bu sorunlara çözüm getirilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de ekonominin kötü gidişinin, vatandaşlar üzerinde ağırlığını derinden hissettirdiği belirtildi. Gerekçede, Türkiye'de bankaların 2009'u 20 milyar lira karla kapattığı, bu karın yaklaşık 5,7 milyar lirasının kredi kartlarına uygulanan yüksek faizlerden elde edildiği vurgulandı. Türkiye'de 46,1 milyon kredi kartı kullanıcısı bulunduğu, bunun yüzde 35'lik kısmının sadece asgari tutarı ödediği, 5 milyon kart sahibinin ise ödeme yapamadığı ifade edilen gerekçede, ''Kart borcunun tamamını ödeyemediği için asgari tutarı ödeyip kalanı için yüksek faiz yükü altına giren tüketiciler, geçtiğimiz bir yılda bankalara 4,2 milyar lira faiz ödemek zorunda kalmaktadır. Borcu takibe düşen tüketiciye bankaların yüklediği faiz ise son bir yılda 1,5 milyar lira olmuştur'' denildi. BDDK kayıtlarına göre, 2009'da kredi kartından yapılan 36,1 milyarlık harcamanın en az yüzde 35'ine faiz uyguladığı, böylece bir yılda 3,7 milyar lira kar sağlandığının ifade edildiği gerekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Bu yılın Ağustos ayı itibariyle kart harcamaları 40,7 milyara; faiz uygulanan harcama tutarı da (yüzde 35 hesabıyla) 14 milyar liraya ulaşmıştır. Bankalar asgarisi ödendiği için faize maruz kalan 14 milyar lira sayesinde 2,7 milyar; takibe düşen bölümden de 1 milyar olmak üzere 8 ayda toplam 3,7 milyar lira kazanç sağlamıştır. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi, kredi kartına uygulanan faiz konusu sosyal bir patlamaya neden olacak boyutlara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda aynı nedenle artan intiharlar, bozulan yuvalar, yıkılan yaşamlara tanık olduk. Eğer bu konuda yeni önlemler alınmazsa daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız an meselesidir. Ekonomisi bozuk olan toplumlarda, kredi kartının bir silah görevi gördüğü unutulmamalıdır. Yaşamlarını devam ettirmek zorunda olan yurttaşlar, mecburiyetten can simidi olarak gördüğü kredi kartına sarılmaktadır. Kredi kartı faizlerinin neden olduğu rakamlar göz önünde bulundurularak ve temelinde ekonomik kötü gidişin olduğu unutulmadan, kredi kartı kullanımının neden olduğu sorunların araştırılması ve bu sorunların çözümünde izlenecek yolların tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''