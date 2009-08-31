Kart borcunu taksitlendirmede son 7 gün

7 Temmuz'da yürürlüğe giren ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'' kapsamında kredi kartı borcunu taksitlendirmek için yaklaşık 81 bin tüketicinin başvurduğu ve 3 milyar 100 milyon liralık toplam borcun sadece 251 milyon lirasının yani yüzde 8'inin yapılandırıldığı bildirildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, kanunda yapılan değişikliğin kredi kartı borcu nedeniyle haklarında icra takibi başlatılmış 875 bin kişiyi kapsadığını ve toplam borcun, 3 milyar 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Bu kanunun, ''parası olmadığı için kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler''e yönelik çıkarıldığını ileri süren Kaya, şunları kaydetti:

''Yine parası olmayan tüketici, borcunu yapılandırmak için para bulamadı. Bankalar, yapılan başvuruları ilk başlarda kabul etmedi. Sistem yoğunluğunu gerekçe gösterilip, tüketiciler ilk 2-3 hafta geri çevrildi.

Ardından bazıları, tüketicileri, borçlarıyla ilgilenen avukatlarına yönlendirdi. Avukat parasını aradan çıkarmak için böyle bir yol denediler. Avukat parasının tamamının ödenmesini istediler. Bu konuda tüketicilerden yoğun şikayet aldık. Halen bu uygulama devam ediyor. Tüketici, icra takibi yüzünden ortaya çıkan avukat parasının tamamını ödemek zorunda değil. Kanunda bu açıkça belirtiliyor. Avukat parasının yüzde 75'i silinecek ve yüzde 25'i yapılandırmaya dahil edilecek.''

Kaya, bu tür sorunlar nedeniyle hedeflenen tahsilatın gerçekleşmediğini dile getirerek, ''875 bin kişiden sadece 81 bin bini başvurdu. 3 milyar 100 milyon lira tahsil edilmesi planlanan süreçte sadece 251 milyon lirası yapılandırıldı. Yani borcun sadece yüzde 8'i yeniden yapılandırılmış oldu. Hedefe şu ana kadar ulaşılmış değil'' dedi.

7 Eylül'e kadar

mutlaka yapılandırın

Kaya, kredi kartı borcunun yapılandırılması için tüketicilerin acele etmesini isteyerek, şunları söyledi:

''Kredi kartı borcunu ödeyemeyen 9 milyon kişiden şanslı olan yüzde 10'luk kesim için son bir hafta kaldı. 875 bin kişi borcunu yapılandırmak için bu fırsatı değerlendirmeli. Yapılandırmaya gitmeyenler, 8 Eylülden itibaren çok ciddi borçlarla karşılaşabilir. Bankalar, 8 Eylülü bekliyor. Zaten faiz üstü faizle kredi kartı borçları beklenmedik rakamlara ulaştı. Bu borç yüzünden daha fazla mağdur olmamak için tüketicilerin bankalara giderek yapılandırmaya gitmesini istiyoruz. Ne yapıp etsinler, mutlaka borçlarını yapılandırsınlar.''

Başvuruları reddedilen tüketicilerden, bankalardan gerekçenin belirtildiği yazı almasını isteyen Kaya, bu yazının, tüketicinin lehine olacağını sözlerine ekledi.

Kanun kapsamı

Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilen, icra takibi başlatılan veya banka tarafından takip olunan tüketicileri kapsıyor.

''Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' uyarınca, sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'sinden aşağı olamıyor.

Haklarında ihtar çekilenler veya icra takibi başlatılanlar ya da kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri, düzenlemeden yararlanmak için belirtilen süre içinde bankalara, avukatlarına, varlık yönetim şirketlerine veya temsilcilerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Kart sahipleri, bunu yapması durumunda, icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde 25'ini de kabul edilen plan çerçevesinde borçlarını ödeme hakkına sahip olacak.