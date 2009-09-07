Kart borçlusuna bir şans daha

Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesinden yararlanmak için bazı bankalar ek süre açtı. Başvurular için 15 gün daha imkan sağlanıyor.

875 bin kişinin 3.1 milyar liralık icraya düşmüş kredi kartı borcu için yeniden yapılandırma yasası, 7 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Yasa, başvurular için 60 günlük süre tanırken, Bankalararası Kart Merkezi, son başvuru tarihini 4 Eylül larak açıkladı.

Yasal süre tamamlandı ancak Bankalar Birliği, bazı bankaların borçlulara ek süre imkanı tanıdığını açıkladı. Şu ana kadar iki banka, 15 güne kadar süre uzatma kararını ilan etti. Diğer bankaların da başvuru süresini uzatması bekleniyor.

Süre uzatımının gerekçesi ise, kredi kartı borçlularının son birkaç günde yoğunlaşan ilgisi. Yasal sürenin tamamlanmasından önceki günlerde talebin artması ve bankaların gönüllü olarak yeniden yapılandırma uygulamasına yasal engel olmaması nedeniyle sürenin uzadığı belirtiliyor.

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin de toplam borçluların küçük bir bölümünün başvuruda bulunması nedeniyle bankalara süre uzatma çağrısı yapmıştı.

Başvurular yüzde 30'a yaklaştı

İlk bir buçuk aylık dönemde çok düşük kalan başvuru oranının da son haftada yüzde 30'a yaklaştığı vurgulanıyor.

Süre uzatımıyla birlikte kredi kartı borçlularının yarısına yakınının yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvurması bekleniyor.