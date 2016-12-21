Kart aidatını 3 katıyla geri ödedi!

İstanbul Küçükçekmece'de kasaplık yapan 49 yaşındaki Mehmet Bakar kendisinden kesilen kredi kartı aidatını 3 katıyla geri ödedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bakar, 2 yıl önce Küçükçekmece Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti Bakar'ın ilgili bankadan 227 TL alacağı olduğuna karar verdi. Birçok kez bankaya giderek hakem heyetinin kararını gösteren Bakar, banka parayı ödemeyince icra dairesine başvurarak parasının ödenmesini istedi.

Sözleşmeye aykırı değil

Banka 5 ay kadar önce 227 lirayı Bakar'a geri ödedi. Ancak geçtiğimiz cuma günü evine yollanan icra kağıdı ile Bakar bankanın kendisinden 700 TL alacaklı olduğunu öğrendi. Banka, tüketici heyetinin 227 liralık iade kararına Bakırköy 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde itiraz ederek kararın iptalini istemişti.

Gerekçe olarak da Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi / Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi'ndeki maddeleri öne sürdü. Mahkeme de kredi kartlarının yıllık üyelik ücretlerinin yasal düzenleme ve sözleşmeye bağlı olarak tahsil edildiğini, haksız şart teşkil etmediğine bu nedenle de Tüketici Hakem Heyeti'nin kararının usul ve yasaya uygun olmadığına karar verdi.

353.80 TL'lik yargılama giderleri ile 27.29 TL vekalet ücretinin de davalıdan tahsil edilmesine karar verdi. Banka da geri ödediği rakamla birlikte tüm bu giderler için toplam 700 TL'yi Mehmet Bakar'dan tahsil etti.



Hakem heyetinin yolunu tutan Bakar'a yapacak bir şey olmadığı parayı ödemesi gerektiği söylendi. Mehmet Bakar, “Madem böyle bir şey var o zaman tüketici hakemheyetleri neden bizlerin tuzağa düşmesine izin veriyor. 700 lira 15 günlük çalışma ücretim” dedi.