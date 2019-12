Kart aidatında sevinç kısa sürdü

T24 - BDDK Başkanı Bilgin'in, kredi kart kullanıcısını umutlandıran 'aidat formülü'nde sevinç kısa sürdü.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin’in kredi kartı aidatlarından kurtulmak için önerdiği “Sözleşmelerin üzerine aidat ödemeyeceğim notu düşülsün” formülünde, sevinç kısa sürdü. Star gazetesinin haberine göre, bankaların kredi kartı sözleşmelerinde, kredi kartı aidatının yerine geçebilecek başka isimler altında ücret alınmasına ilişkin hükümlere yer verdikleri belirlendi. Sözleşmelere göre, kredi kartı aidatı ödemeyen bir tüketiciden, ‘program kullanım ücreti’ veya ‘yıllık üyelik ücreti’ adı altında aidat tahsil edilebilecek.





Bilgin ne önermişti?



BDDK Başkanı Bilgin, hafta başında yaptığı toplantıda, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan kredi kartı aidatından kurtulmak için, tüketicilere “Sözleşmelerin üzerine aidat ödemeyeceğim” notu düşmesini önermişti. Bu notu kabul eden banka, tüketiciden kredi kartı aidatı için, aidat tahsil edemeyecek. Bilgin’in bu açıklamaları, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını sevindirirken, bankacılık sektöründe ise rahatsızlığa neden oldu. star’a, BDDK Başkanı’nın önerisini değerlendiren banka yöneticileri, aidat notu düşülmesinin, bankaların kredi kartlarından yıllık ücret alınmasını önlemeyeceğini öne sürdüler.





‘Aidat yerine üyelik ücreti alırız'



Bankacıların verdiği bilgiye göre, kart üzerinden alınan yıllık ücret, kartlardan alınması öngörülen ücretlerden sadece birini oluşturuyor. Kart sözleşmelerinde, aidatın dışında kredi kartlarından, ‘programı kullanım ücreti’, ‘yıllık üyelik ücreti’, ‘ödeme işlem ücreti’ ve ‘işlem ücreti’ tahsil edilmesi öngörülüyor. Örneğin A Bankası’na ait bir kredi kartı sözleşmesinde ‘yıllık üyelik ücretine’ ilişkin şöyle hüküm bulunuyor: “Kartların verildiği yıl da dahil olmak üzere her yıl asıl ve ek kart sayısına göre alınır. Her yıl alınacak birim yıllık üyelik ücretleri, yıllık kart ücreti (aidat) ile aynı miktardadır.”



Banka kredi kartlarına ilişkin sözleşmede yer alan bu hüküm doğrultusunda, bankaların kredi kartı aidatı iptal edilse veya ödenmeyeceğine ilişkin not düşülse dahi tüketicilerden yıllık üyelik bedeli tahsil etme hakkı bulunuyor.





44 milyon kart sahibi ne yapacak?



BDDK Başkanı Bilgin’in kredi kartı aidatına ilişkin açıklamalarının ardından, mevcut kredi kartlarının durumu da tartışma konusu oldu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2009 yılı sonu itibariyle 44 milyon 392 bin 614 kredi kartı bulunuyor. Söz konusu kredi kartlarının sahiplerinin, öncelikle kredi kartlarını iptal ettirip, ardından da yeni kredi kartı için başvuruda bulunması gerekiyor. Yeni imzalanacak sözleşmede ise aidatların ödenmeyeceğine ilişkin not düşülebilecek. İmzalanmış sözleşmelerde ise kredi kartı aidatlarının ödeneceğine ilişkin hüküm bulunuyor.