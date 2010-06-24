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Kars'tan haham öldürmeye geldi

İstanbul’da, hahamlara suikast hazırlığı yaptığı öne sürülen İsmet Rençber gözaltına alındı.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar mektubu gönderildi. Mektupta Kars'ta marangozluk yaptığı belirtilen Rençber'in hahamlara yönelik suikast düzenlemek için İstanbul'a geldiği belirtildi.


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rençber'in İstanbul'a geldiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri İsmet Rençber'in bazı numaraları arayarak, İstanbul'daki sinagogların telefon numaralarını aldığını tespit etti. Rençber daha sonra ankesörlü telefondan sinagogları aramaya başladı. Rençber, görevlilere sinagoglarda çalışmak istediğini söyledi. Sinagog yetkilileri polisi arayarak kendilerini arayan kişiden şüphelendiklerini belirtti. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Rençber'i gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Rençber, adliyeye sevk edildi.

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