-KARS'TAKİ YIKILAN ANIT BELGESEL OLDU ANTALYA (A.A) - 15.05.2011 - Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Kars'ta yıkılan anıtının yıkılırken filmini çekip belgesel yaptığını, 'İlk ve Son' isimli belgeseli Altın Portakal Film Festivali'ne getireceğini bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halkın Gündemi'nin bu ay konuğu, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen oldu. AKM'de düzenlenen Halkın Gündemi'ne katılan Gezen, kendisini izlemeye gelenlerin sorularını da yanıtladı. Kars'taki heykelin yıkılmasını eleştiren sanatçı, heykelin yıkılışını belgesel yapmak için filme aldığını söyledi. Altın Portakal Film Festivali'ne, heykelin belgeseli ile katılacağını söyleyen Gezen, ''Belgesel, heykelin başı koparken bitiyor. Belgeselin adı 'İlk ve Son'. Bu benim ilk ve son belgeselim olacak. Belgeselde, Rutkay Aziz'in sesinden 'O, tarihe heykel yıkan adam olarak geçecek, eğer geçebilirse' ifadeleri yer alıyor'' diye konuştu. Bir başbakanın ''Heykeli beğenmedim, yıkın'' demesinin faşizm olduğunu öne süren Gezen, ''Bir heykeli beğenirsin beğenmezsin o ayrı konu... Ben de başbakanı beğenmiyorum 'ucube' diyor muyum ben ona?'' ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın heykelin yıkılışıyla ilgili duruşunu da eleştiren Gezen, dinleyicilerin ''dönek'' demesi üzerine, ''Dönek filan değil, onu vantilatör olarak kullanıyorlar'' karşılığını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatüristleri, tiyatrocuları dava etmesini eleştiren Gezen, ''Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan tiyatrocuyu dava ediyor, cumhuriyet tarihinde ilk defa bir tiyatrocu başbakanı dava ediyor'' diye konuştu. Kendisinin muhalif duruşu olan bir tiyatro sanatçısı olduğunu kaydeden Gezen, ''CHP iktidar olsa, o dönem de eleştirel duruşu sergilemek istiyorum. Ama bir türlü kısmet olmuyor'' dedi. 12 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde da bulunan Gezen, ''Türkiye'yi korku devleti yaptılar. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Onlar bizden korksun'' görüşünü dile getirdi. AK Parti'ye karşı olanların, kendisi gibi düşünmeyen birini ikna ederek sandığa gitmesi önerisinde bulunan Müjdat Gezen, ''Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama sandığa giderken sizin gibi düşünmeyen birini ikna edin, sandığa götürün'' diye konuştu. Antalya'da, Müjdat Gezen Sanat Merkezi kurma girişimi olduğun bildiren sanatçı sözlerini, ''Sanat merkezi açmam için Mustafa başkan (Mustafa Akaydın) elinden geleni yapıyor. İnşallah borçlarımı bitirdikten sonra yap işlet devre modeliyle sanat merkezi kurmak istiyorum'' diyerek tamamladı.